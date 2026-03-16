16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Trabzonspor'da sarı kart alarmı; gözler Galatasaray derbisinde

Trabzonspor'da Eyüpspor maçı öncesinde sarı kart alarmı verildi. Bordo-mavililerde 4 futbolcu kart sınırında yer alırken, bu oyuncuların Eyüpspor karşısında göreceği olası sarı kart, bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyememeleri anlamına gelecek.

calendar 16 Mart 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 13:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'in 27'nci haftasında 18 Mart 2026 Çarşamba günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu maç öncesi sarı kart alarmı yaşanıyor.

Bordo-mavililerde Stefan Savic, Ernest Muçi, Tim Jabol-Folcarelli ve Christ Inao Oulai, ceza sınırında yer alırken, bu oyuncuların Eyüpspor karşısında göreceği olası bir sarı kart, takımın bir sonraki haftada Papara Park'ta oynayacağı Galatasaray maçında önemli eksiklere yol açabilecek. Bordo mavililer, Eyüpspor virajını kayıpsız geçerek hem üst sıralardaki takibini sürdürmek hem de Galatasaray karşısına eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da mevcut tabloya göre Stefan Savic, Ernest Muçi ve Tim Jabol-Folcarelli ve Christ Inao Oulai ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncudan herhangi birinin Eyüpspor maçında kart görmesi halinde, 5 Nisan 2026'da oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor maçını kart görmeden tamamlayan söz konusu isimler için risk, bu kez Eyüpspor karşılaşmasına taşındı. Oulai bu sezon 18 maçta 7 sarı kart görürken, Savic 18 karşılaşmada 3 sarı kartla oynadı. Muçi 23 maçta 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, Folcarelli ise 22 mücadelede 3 sarı kart gördü.

PLANLAMA DERBİYE GÖRE

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekipte Eyüpspor maçı yalnızca haftalık puan hedefi açısından değil, hemen sonrasında gelecek Galatasaray randevusu nedeniyle de ayrı önem taşıyor. Kadro iskeletinde yer alan Savic, Muçi, Folcarelli ve Oulai'nin ceza sınırında olması, teknik ekibin oyun içi müdahalelerinde ve oyuncu tercihinde daha temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor.

BU SEZON KART CEZASIYLA MAÇ KAÇIRANLAR

Trabzonspor'da 2025-26 sezonunda sarı kart cezası nedeniyle maç kaçıran isimler Christ Inao Oulai, Paul Onuachu ve Mustafa Eskihellaç olmuştu. Oulai, Konyaspor maçında gördüğü sarı kart sonrası Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti. Onuachu, Göztepe mücadelesinde gördüğü sarı kartın ardından Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Mustafa Eskihellaç ise Kocaelispor maçında gördüğü sarı kart sonrası Kasımpaşa karşısında görev yapamamıştı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
