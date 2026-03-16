16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-068'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Nihan Buruk'tan Okan Buruk'a destek: "Kralımın arkasındayım"

Okan Buruk'a, hayat arkadaşı Nihan Buruk'tan sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir destek geldi.

calendar 16 Mart 2026 13:51 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 14:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da şampiyonluk yarışında yoluna güçlü şekilde devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a, hayat arkadaşı Nihan Buruk'tan sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir destek geldi.

Nihan Buruk, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Okan Buruk kral olacak, işinin beyni olarak! Dinozorlara geri dönmeye hiç gerek yok :) Eski 'looser'lara dönmeye gerek yok. Kralımın arkasındayım! Hazır olun! Cesareti olan varsa! Kraliçe yüzleşmek için burada."


TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Nihan Buruk'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.