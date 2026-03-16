16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Afyon'da amatör maç sonrası saha karıştı

Afyonkarahisar'da Süper Amatör Lig'de oynanan Susuz Belediyespor - Belediye Bolvadin Termal Spor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. İki takım oyuncularının birbirine girdiği olaylar güçlükle sakinleştirildi.

calendar 16 Mart 2026 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afyon Süper Amatör Lig'in 20'nci haftasında Susuz Belediyespor, Belediye Bolvadin Termal Spor'u konuk etti.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Susuz Belediyespor'dan bir futbolcunun, Belediye Bolvadin Termal Spor Teknik Direktörü Fehmi Teke'ye saldırması sonrası ortalık karıştı.

İki takımın oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirine girerken, tribünlerden sahaya taş yağdı.

Olayları yatıştırmak için görevliler ve jandarma ekipleri sahaya girdi. Kavgaya karışanlar müdahale edilerek sakinleştirilirken, Bolvadin kafilesi statta mahsur kaldı. Konuk ekip, geniş güvenlik önlemleri altında bölgeden tahliye edildi.

İLK MAÇTA OTOBÜS TAŞLANMIŞTI

Öte yandan geçen yıl Kasımda iki takım arasında Bolvadin'de oynanan karşılaşmada Susuz Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs kimliği belirlenemeyen kişilerce taşlı saldırıya uğramıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.