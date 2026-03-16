16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-068'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Balıkesirspor'un 3'te 3 keyfi

TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, son olarak Altay'ı mağlup ederek son 3 haftada 9 puanı hanesine yazdırdı.

16 Mart 2026 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Altay'ı 3-0 mağlup eden Balıkesirspor, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında kalesini gole kapatarak alkış topladı. Balıkesirspor, bu periyotta İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0, Nazilli Spor'u 7-0 (D), Altay'ı ise 3-0 yenerek iddiasını sürdürdü.

Balıkesirspor'da kullandığı penaltıyı gole çeviren Yekta, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Tayfun ve devre arasında kadroya katılan Akın ise 3'er gole ulaştı.

Bayram sonrası hafta içinde 45 puanlı Uşakspor'a konuk olacak 48 puanlı Balıkesirspor'da sol bek Ahmet Necdet sarı kart cezalısı durumuna düştü.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
