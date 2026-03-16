16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Göztepe'de Ataman Güneyligil dönemi bitti

Göztepe başantrenörü Ataman Güneyligil'in görevine son verildiğini açıkladı

calendar 16 Mart 2026 14:37 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 14:38
Haber: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe, başantrenör Ataman Güneyligil ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güneyligil ile karşılıklı anlaşıldığı ve yolların ayrılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulüp tarihimizin 100. yılında yazdığımız şampiyonluk hikayesinin temel taşı olan ve uzun yıllar sonra yükseldiğimiz Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezon hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimiz Ataman Güneyligil'e bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Ataman Güneyligil, Göztepe Voleybol ailesinin ve şube tarihimizin her zaman değerli bir parçası olarak anılacaktır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
