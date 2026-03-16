16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
1-037'
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi: "Bu işte bir kötülük var"

Sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği, maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

calendar 16 Mart 2026 15:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Başkent temsilcisi, maçın hakemi Yasin Kol ve VAR ekibinin kararlarının karşılaşmanın kaderini doğrudan etkilediğini savundu.

Kırmızı-siyahlı kulüp, resmi hesaplarından yaptığı açıklamada hakem performansını eleştirirken, Merkez Hakem Kurulu'na da çağrıda bulundu.

Gençlerbirliği'nin "Bu İşte Bir Kötülük Var!" başlıklı açıklaması şöyle:

"Gençlerbirliği 14 Mart 1923'te kuruldu. Tam 103 yıl 1 gün sonra, yani dün akşam, tarihindeki en kötü hakem performanslarından birine maruz kaldı. Yasin Kol ve VAR'da görev yapan hakemler verdikleri kararlarla bir maçın kaderini doğrudan etkiledi.

Teknoloji gelişiyor, futbol değişiyor. VAR sistemi bu değişimin bir parçası. Amacı, yüksek tempoda maç yöneten orta hakeme yardımcı olmak ve bariz hataları düzeltmektir. Hakemin yerine geçmek ya da karar üretmek değildir.

Dün akşam yaşanan ise bunun tam tersiydi. Televizyon ekranlarında pozisyonu tekrar tekrar izleyen eski hakemler kırmızı kart yorumu yapmadı. Aynı görüntülere bakan VAR hakemi ise orta hakemi ekrana çağırdı ve sonuç kırmızı kart oldu. Bu noktada ister istemez şu soru akla geliyor: VAR odasındaki ekranlarda farklı bir görüntü mü vardı?

VAR, futbolda adaleti güçlendirmek için kullanılan bir araçtır. Ancak niyet doğru olmadığında hiçbir teknoloji adalet getirmez. Dün akşam bunu bir kez daha gördük. İster bir VAR kamerası olsun ister bin tane… Niyet yoksa adalet de yoktur.

Yasin Kol'u Türk futbolu iyi tanıyor. İki yıl önce Süper Lig mücadelesi verdiğimiz sezonun son anlarında verdiği tartışmalı faul kararıyla Gençlerbirliği'ni play-off'un dışında bırakan isim yine kendisiydi. Dün akşam da sahnedeydi.

Koita'nın rakibinin dizini sıyıran teması kırmızı kart sayıldı. Buna karşılık Niang'ın ayağına açık şekilde basılan pozisyon görmezden gelindi. Aynı maçta iki benzer pozisyona iki farklı standart uygulanması kabul edilemez. Futbol oynamış her hakem bu iki pozisyon arasındaki şiddet ve niyet farkını bilir. Görmek istemeyenler hariç.

Merkez Hakem Kurulu'ndan beklentimiz açıktır. Yasin Kol'un dünkü performansı detaylı şekilde incelenmelidir. Pozisyonlara uzaklığı, sahaya hâkimiyeti ve karar süreçleri objektif biçimde değerlendirilmelidir.

Binlerce taraftarın stadyuma gelerek destek verdiği bir maçta bu seviyede bir hakem performansı kabul edilemez. Bu durum yalnızca Gençlerbirliği'ne değil, Türk futboluna zarar verir.

Bir ligin kalitesini sadece kulüplerin bütçeleri belirlemez. Futbolcuların kalitesi, taraftarın coşkusu ve hakemlerin sağlayacağı adalet belirler. Adalet yoksa kalite olmaz. Kalite yoksa başarı da olmaz.

Gençlerbirliği Spor Kulübü."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.