Alonso, Çin GP'de yarıştan neden çekildiğini açıkladı

Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix öncesinde takım patronu Adrian Newey, Honda'nın bataryasından kaynaklanan şasi titreşimleri nedeniyle takımın iki pilotunun da ellerinde kalıcı sinir hasarı riski bulunduğunu açıklamıştı.



Çin GP sırasında kaydedilen araç üstü görüntülerinde Alonso'nun, ellerindeki titreşimi azaltabilmek için zaman zaman direksiyon simidini kısa süreliğine bırakmak zorunda kaldığı görüldü.



Ancak İspanyol pilot titreşimleri yalnızca ellerinde değil, ayaklarında da hissettiğini ve bu nedenle yarıştan çekilme kararı aldığını söyledi. O sırada Alonso son sırada ve bir tur geride bulunuyordu.



Titretişimin n denli etkili olduğu sorusunu yanıtlayan 2 kez dünya şampiyonu Alonso, "Evet, muhtemelen yarışı bitiremezdim. Titreşim seviyesi gerçekten çok yüksekti. 20. turdan 35. tura kadar ellerimi ve ayaklarımı hissetmekte biraz zorlanıyordum. Zaten bir tur gerideydik ve son sıradaydık. Devam etmenin pek bir anlamı yoktu. Dürüst olmak gerekirse bugün hafta sonundaki diğer tüm seanslardan daha kötüydü. Nedenini bilmiyorum. Aldığımız bazı önlemler biraz yapay çözümlerdi. Örneğin motor devrini düşürmek gibi şeyler yaptık, ama yarışta birini geçmeye çalıştığınızda ya da enerji geri kazanımı gibi durumlarda yine yüksek devirlere çıkmanız gerekiyor." şeklinde konuştu.







