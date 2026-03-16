16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-068'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Alonso, Çin GP'de yarıştan neden çekildiğini açıkladı

2 kez Dünya Şampiyonu Aston Martin pilotu Fernando Alonso, araçtaki titreşimin "sürülemez" boyutlara ulaştığını ve bu nedenle yarışı bıraktığını aktardı.

calendar 16 Mart 2026 14:01
Haber: Motorsport Türkiye
Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix öncesinde takım patronu Adrian Newey, Honda'nın bataryasından kaynaklanan şasi titreşimleri nedeniyle takımın iki pilotunun da ellerinde kalıcı sinir hasarı riski bulunduğunu açıklamıştı.

Çin GP sırasında kaydedilen araç üstü görüntülerinde Alonso'nun, ellerindeki titreşimi azaltabilmek için zaman zaman direksiyon simidini kısa süreliğine bırakmak zorunda kaldığı görüldü.

Ancak İspanyol pilot titreşimleri yalnızca ellerinde değil, ayaklarında da hissettiğini ve bu nedenle yarıştan çekilme kararı aldığını söyledi. O sırada Alonso son sırada ve bir tur geride bulunuyordu.

Titretişimin n denli etkili olduğu sorusunu yanıtlayan 2 kez dünya şampiyonu Alonso, "Evet, muhtemelen yarışı bitiremezdim. Titreşim seviyesi gerçekten çok yüksekti. 20. turdan 35. tura kadar ellerimi ve ayaklarımı hissetmekte biraz zorlanıyordum. Zaten bir tur gerideydik ve son sıradaydık. Devam etmenin pek bir anlamı yoktu. Dürüst olmak gerekirse bugün hafta sonundaki diğer tüm seanslardan daha kötüydü. Nedenini bilmiyorum. Aldığımız bazı önlemler biraz yapay çözümlerdi. Örneğin motor devrini düşürmek gibi şeyler yaptık, ama yarışta birini geçmeye çalıştığınızda ya da enerji geri kazanımı gibi durumlarda yine yüksek devirlere çıkmanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
