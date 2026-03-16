16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-066'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Giannis, Pacers maçında sakatlandı: "Şu an rahatsız değilim"

Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, takımının Pazar günü Indiana Pacers'ı 134-123 mağlup ettiği karşılaşmada üçüncü çeyreğin sonlarına doğru yaptığı bir smaç sırasında dengesiz bir şekilde yere inmesinin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

calendar 16 Mart 2026 14:41 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pozisyonun ardından bir süre daha sahada kalan Antetokounmpo, Milwaukee'nin bir sonraki hücumunda bir kez daha smaç yaptı. Ardından gelen hücumda faul alan yıldız oyuncu, iki serbest atış kullandıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Bucks'ın yıldızı maçın geri kalan bölümünde forma giymedi.

Antetokounmpo, karşılaşmayı 30 dakika süre alarak 31 sayı, 14 ribaund ve 8 asistlik performansla tamamladı.

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncunun durumuyla ilgili ilk tahminini paylaştı.

"Tahminim dizini hiperekstansiyon (aşırı gerilme) yaşadığı yönünde, ama bu sadece bir tahmin."

İki kez NBA MVP ödülünü kazanan Antetokounmpo ise maç sonrası yaptığı açıklamada şu aşamada detaylı bir görüntüleme (MRI vb.) yaptırmayı planlamadığını söyledi.

Yıldız oyuncu, aslında maçı tamamlayabileceğini düşündüğünü ancak takımın sağlık ekibinin tavsiyesine uymayı tercih ettiğini belirtti.

"Eve gidip uyuyacağım, yarın nasıl hissettiğime bakacağım. Biraz ağırlık çalışması yapmaya çalışacağım. Eğer biraz rahatsızlık hissedersem o zaman ona göre hareket ederim. Şu an için gerçekten çok rahatsız değilim."

31 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon sakatlıklar nedeniyle oldukça fazla maç kaçırdı.

Antetokounmpo, 2025-26 sezonunda kariyerinin en yüksek sayısı olan 31 maçta forma giyemedi.

Bu süreçte özellikle sağ baldırındaki zorlanma nedeniyle iki uzun sakatlık dönemi geçirdi. Yıldız oyuncu ayrıca Cumartesi günü Atlanta Hawks'a karşı oynanan ve Bucks'ın 122-99 kaybettiği karşılaşmada sol ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyememişti.

Bucks cephesinde Antetokounmpo'nun durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerle daha netleşmesi bekleniyor.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
