Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, takımının Pazar günü Indiana Pacers'ı 134-123 mağlup ettiği karşılaşmada üçüncü çeyreğin sonlarına doğru yaptığı bir smaç sırasında dengesiz bir şekilde yere inmesinin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Pozisyonun ardından bir süre daha sahada kalan Antetokounmpo, Milwaukee'nin bir sonraki hücumunda bir kez daha smaç yaptı. Ardından gelen hücumda faul alan yıldız oyuncu, iki serbest atış kullandıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.



Bucks'ın yıldızı maçın geri kalan bölümünde forma giymedi.



Antetokounmpo, karşılaşmayı 30 dakika süre alarak 31 sayı, 14 ribaund ve 8 asistlik performansla tamamladı.



Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncunun durumuyla ilgili ilk tahminini paylaştı.



"Tahminim dizini hiperekstansiyon (aşırı gerilme) yaşadığı yönünde, ama bu sadece bir tahmin."



İki kez NBA MVP ödülünü kazanan Antetokounmpo ise maç sonrası yaptığı açıklamada şu aşamada detaylı bir görüntüleme (MRI vb.) yaptırmayı planlamadığını söyledi.



Yıldız oyuncu, aslında maçı tamamlayabileceğini düşündüğünü ancak takımın sağlık ekibinin tavsiyesine uymayı tercih ettiğini belirtti.



"Eve gidip uyuyacağım, yarın nasıl hissettiğime bakacağım. Biraz ağırlık çalışması yapmaya çalışacağım. Eğer biraz rahatsızlık hissedersem o zaman ona göre hareket ederim. Şu an için gerçekten çok rahatsız değilim."



31 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon sakatlıklar nedeniyle oldukça fazla maç kaçırdı.



Antetokounmpo, 2025-26 sezonunda kariyerinin en yüksek sayısı olan 31 maçta forma giyemedi.



Bu süreçte özellikle sağ baldırındaki zorlanma nedeniyle iki uzun sakatlık dönemi geçirdi. Yıldız oyuncu ayrıca Cumartesi günü Atlanta Hawks'a karşı oynanan ve Bucks'ın 122-99 kaybettiği karşılaşmada sol ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyememişti.



Bucks cephesinde Antetokounmpo'nun durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerle daha netleşmesi bekleniyor.



