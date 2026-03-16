16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
1-037'
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Cruzeiro'da hedef Filipe Luis

Tite ile yollarını ayıran Cruzeiro, teknik direktörlük görevine Filipe Luis'i getirmek istiyor.

calendar 16 Mart 2026 15:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cruzeiro'da hedef Filipe Luis
Flamengo'nun yollarını ayırdığı teknik direktör Filipe Luis'e bir başka Brezilya temsilcisi Cruzeiro talip oldu.

Globo'da yer alan habere göre, Tite ile yollarını ayıran Cruzeiro, teknik direktörlük koltuğunu Filipe Luis'e emanet etmek istiyor.

Cruzeiro, 40 yaşındaki Filipe Luis'i A planı olarak görüyor ancak listedeki tek aday genç teknik adam değil. Flamengo'nun Filipe Luis ile yeni sözleşme görüşmelerinde sorun yaşadığını bilen Cruzeiro, Filipe Luis'in yanı sıra teknik direktörlük için alternatif adaylar da belirledi.

Cruzeiro'nun, kısa süre içerisinde Filipe Luis için adımlar atması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
