Atlanta Hawks guardı CJ McCollum, Trae Young takası sonrası takıma katıldığı Atlanta'da geleceği hakkında konuştu.



NBA muhabiri Marc Stein ile yaptığı röportajda McCollum, Atlanta'da bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.



"Burayı seviyorum. Burada olmamın bir sebebi var. Ama şu an odak noktamız kazanmak ve galibiyet alışkanlığı oluşturmak."



34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yeniden sözleşme ihtimali hakkında ise kararın tamamen kendisine bağlı olmadığını belirtti.



"Bu bana bağlı değil dostum. Şimdi ile 30 Haziran arasında çok şey değişebilir. Başka bir takım bir skorer guard arayabilir ve aynı teklifi yapabilir."



McCollum, bu sezon Atlanta formasıyla çıktığı 26 maçta ortalama 18.2 sayı, 3.7 asist ve 3.4 ribaund üretti.



Tecrübeli oyuncu %44.1 saha içi ve %33.1 üç sayı isabet oranıyla oynayarak özellikle genç oyuncular Dyson Daniels ve Jalen Johnson için istikrar sağlayan bir lider oldu.



McCollum, 9 Ocak'ta Trae Young karşılığında yapılan takasla Corey Kispert ile birlikte Atlanta'ya gelmişti.



Atlanta Hawks şu anda 36 galibiyet – 31 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada bulunuyor.



