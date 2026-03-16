16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

CJ McCollum, Atlanta'daki geleceği hakkında konuştu

Atlanta Hawks guardı CJ McCollum, Trae Young takası sonrası takıma katıldığı Atlanta'da geleceği hakkında konuştu.

calendar 16 Mart 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
CJ McCollum, Atlanta'daki geleceği hakkında konuştu
Atlanta Hawks guardı CJ McCollum, Trae Young takası sonrası takıma katıldığı Atlanta'da geleceği hakkında konuştu.

NBA muhabiri Marc Stein ile yaptığı röportajda McCollum, Atlanta'da bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

"Burayı seviyorum. Burada olmamın bir sebebi var. Ama şu an odak noktamız kazanmak ve galibiyet alışkanlığı oluşturmak."

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yeniden sözleşme ihtimali hakkında ise kararın tamamen kendisine bağlı olmadığını belirtti.

"Bu bana bağlı değil dostum. Şimdi ile 30 Haziran arasında çok şey değişebilir. Başka bir takım bir skorer guard arayabilir ve aynı teklifi yapabilir."

McCollum, bu sezon Atlanta formasıyla çıktığı 26 maçta ortalama 18.2 sayı, 3.7 asist ve 3.4 ribaund üretti.

Tecrübeli oyuncu %44.1 saha içi ve %33.1 üç sayı isabet oranıyla oynayarak özellikle genç oyuncular Dyson Daniels ve Jalen Johnson için istikrar sağlayan bir lider oldu.

McCollum, 9 Ocak'ta Trae Young karşılığında yapılan takasla Corey Kispert ile birlikte Atlanta'ya gelmişti.

Atlanta Hawks şu anda 36 galibiyet – 31 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
