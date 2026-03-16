Milli pivot Ömer Yurtseven, Golden State Warriors formasıyla ilk maçına çıkmadan önce kariyerinin en hızlı ve yoğun geçişlerinden birini yaşadı.



27 yaşındaki oyuncu, Pazar günü Golden State Warriors'ın New York Knicks'e Madison Square Garden'da 110-107 mağlup olduğu karşılaşmada sahaya çıkarak Warriors formasıyla ilk kez NBA parkesine adım attı. Ancak Yurtseven için bu maçın hikâyesi sahaya çıkmadan çok önce başladı.



Yurtseven, maçtan yalnızca saatler önce New York'a ulaştığını belirtti. Türk oyuncu, gece saat 01.00'de New York'a indiğini ve bir günden kısa süre sonra Madison Square Garden'da sahaya çıktığını ifade ederek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



"Deliceydi. Gerçekten. Son bir hafta inanılmaz geçti. Avrupa'da başka bir takımla birlikteydim, ardından milli takım süreci oldu, sonra G League'de Vipers ile üç maç oynadım ve şimdi Golden State'teyim."



Yurtseven, kısa süre önce NBA G League ekiplerinden Rio Grande Valley Vipers forması giydikten sonra Warriors ile 10 günlük kontrat imzalamıştı.



Yeni fırsatın kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Türk oyuncu, bu sürecin aynı zamanda sürekli hazır olmayı gerektirdiğini söyledi:



"Bu çok büyük bir fırsat ve burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama bu bir döngü gibi. Her zaman hazır olmak ve her şeyi anında çözmek zorundasınız."



Sistemi öğrenmek için yalnızca saatleri vardı



Warriors sistemine uyum sağlamak için çok kısa bir zamanı olduğunu belirten Yurtseven, takımın oyun düzenini öğrenmek için yalnızca birkaç saatlik bir süresi bulunduğunu dile getirdi.



"Sanırım öğrenmek için yaklaşık 12 saatim vardı. Hatta belki 12 saat bile değildi. Bu sabah takım toplantısında birkaç seti öğrenmeye başladım."



Yeni bir oyun kitabına adapte olup hemen maç ortamına girmek kolay olmasa da Yurtseven bunun profesyonel basketbolcuların işinin bir parçası olduğunu söyledi.



"Bir uyum süreci ama bunu hızlı yapmak zorundayım. Basketbolcu olarak işimiz bu, adapte olmak."



Warriors teknik ekibinin ise maç öncesi talimatları oldukça basit tuttuğunu belirtti.



"Bana sadece sert oynamamı söylediler. Savunmada ne yapacağımızı ve hücumda hangi setleri kullanacağımızı gösterdiler."



Yurtseven ayrıca Warriors organizasyonunun başında bulunan Steve Kerr ile çalışmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.



"Burada efsane bir koç var, Steve Kerr. Uzun zamandır radarımda olan bir isimdi. Bu organizasyonda birçok efsane var ve onların yanında olmak harika."



Warriors hücum sisteminin özellikle şutörler için alan yaratmaya ve topsuz hareketlere büyük önem verdiğini söyleyen Yurtseven, bunun Avrupa basketbolundan farklı olduğunu belirtti.



"Burada şutörlere alan açmak ve topsuz katların gerçekleşebilmesi için boşluk yaratmak çok daha önemli."



Yurtseven, bazı anlarda refleks olarak eski alışkanlıklarına döndüğünü de kabul etti.



"Bazen zorlandığım anlar oldu ve eski alışkanlıklarıma döndüm. Aslında eski bile sayılmaz; 24 saat önceki alışkanlıklarım diyebiliriz."



Türk oyuncu, birkaç maç içinde tamamen uyum sağlayacağına inandığını ifade etti.



"Bir sonraki maçta tamamen adapte olabileceğimi düşünüyorum."



Yurtseven, Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki en büyük farklardan birinin tempo ve kurallar olduğunu söyledi.



"Dürüst olmak gerekirse Avrupa'daki oyun buraya göre çok daha yavaştı. Savunmada üç saniye kuralı boyalı alanı inanılmaz şekilde açıyor."



Bu durumun hücumda karar vermeyi kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.



"Bu sayede daha iyi okumalar yapabiliyorsunuz. Avrupa'da savunmalar daha hızlı daralabildiği için oyun daha kaotik oluyor."



Warriors kadrosuna yeni katılan Yurtseven, henüz tüm takım arkadaşlarının isimlerini öğrenmediğini de esprili bir şekilde dile getirdi.



"Henüz değil. Hâlâ koşuşturma içindeyim."



Ancak takımda tanıdık bir isim de bulunuyor: Pat Spencer.



"Covid döneminde Pat Spencer ile Maryland'de yaklaşık altı ay birlikte çalıştık."



Yurtseven'e göre uyum süreci kısa sürecek.



"Sahada veya saha dışında fark etmez; isimleri ve setleri öğrenmek 24, 48 belki 72 saat sürer. Sonra hazırız."



