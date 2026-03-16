16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-068'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Galatasaray'dan Bruno Zapelli için teklif!

Galatasaray, 23 yaşındaki 10 numara Bruno Zapelli için kulübü Athletico Paranaense'ye 6 milyon euro'luk teklif yaptı. İşte ayrıntılar...

calendar 16 Mart 2026 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 14:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Bruno Zapelli için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

6 MİLYON EURO

RTI Esporte'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 6 milyon euro önerdi.

Haberde, Athletico-PR Başkanı Mario Celso Petraglia'nın oyuncunun ayrılığına kolay izin vermeyi düşünmediği ve kulübün en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Öte yandan Zapelli'nin Athletico-PR ile sözleşmesi Temmuz 2028'e kadar devam ediyor ve yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma maddesinin yaklaşık 60 milyon euro olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

23 yaşındaki 10 numara bu sezon 8 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
