Galatasaray'dan Bruno Zapelli için teklif!

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Bruno Zapelli için resmi teklif yaptığı iddia edildi.
6 MİLYON EURO
RTI Esporte'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 6 milyon euro önerdi.
Haberde, Athletico-PR Başkanı Mario Celso Petraglia'nın oyuncunun ayrılığına kolay izin vermeyi düşünmediği ve kulübün en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Öte yandan Zapelli'nin Athletico-PR ile sözleşmesi Temmuz 2028'e kadar devam ediyor ve yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma maddesinin yaklaşık 60 milyon euro olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
23 yaşındaki 10 numara bu sezon 8 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
