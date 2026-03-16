Avrupa'nın 5 büyük liginde alınan sonuçlar

Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



ARSENAL ZİRVEDE FARKI AÇIYOR



Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Everton'ı Viktor Gyökeres ve Max Dowman'ın son dakikalarda attığı gollerle 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.



Arsenal'ın 16 yaşındaki oyuncusu Dowman, Premier Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.



Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı. Manchester ekibi, peş peşe ikinci maçından beraberlikle ayrıldı.



Üst sıraları ilgilendiren maçta Manchester United, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1'lik skorla geçti.



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool ise evinde Tottenham ile 1-1'lik beraberliğe razı oldu.



Newcastle United da inişli çıkışlı performans sergileyen Chelsea'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika görev aldığı maçta Brighton, deplasmanda Sunderland'i 1-0 yendi.



Enes Ünal'ın son anlarda oyuna dahil olduğu müsabakada ise Bournemouth, Burnley'ye konuk olduğu maçtan golsüz beraberlikle döndü.



Ligde 30. haftanın ardından Arsenal, 70 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Manchester City 61, Manchester United 54, Aston Villa 51, Liverpool 49 ve Chelsea 48 puanla Arsenal'ı takip etti.



BARCELONA'DAN 4'TE 4



LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Sevilla'yı 5-2 yenerek art arda 4. galibiyetine ulaştı.



Katalan ekibinin gollerini Raphinha (3), Dani Olmo ve Joao Cancelo attı. Konuk takımın golleri Joaquin ve Djibril Sow'dan geldi.



Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde Elche'yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya 58. dakikada dahil olan Arda Güler, 89. dakikada yaklaşık 70 metreden yaptığı vuruşla takımının son golünü attı.



Atletico Madrid'in sahasında Getafe'yi 1-0 yendiği haftada, Villarreal ise Alaves deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.



Ligin 28. haftasında 70 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Real Madrid 66, Atletico Madrid 57 ve Villarreal 55 puanla Barcelona'yı izledi.



INTER VE MİLAN'DAN PUAN KAYIPLARI



Serie A'da lider Inter, evinde Atalanta ile Pio Esposito ve Nikola Krstovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.



Zirve takipçisi Milan, Inter'in puan kaybettiği haftada lidere yaklaşma fırsatını kaçırdı. Lazio, sahasında Milan'ı 1-0'lık skorla geçti.



Napoli ise evinde Lecce'yi 2-1 mağlup ederek rakiplerine yaklaşmayı başardı.



Üst sıralardan kopmak istemeyen Juventus, Udinese deplasmanında 1-0 galip geldi. Milli oyuncu Kenan Yıldız, Jeremie Boga'nın attığı golün pasını verdi.



İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde sezonun sürpriz takımı Como, konuk ettiği Roma'yı 2-1 yendi. Konuk ekipte Zeki Çelik, 70 dakika sahada kaldı.



Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin deplasmanda Pisa'ya 3-1 yenildiği mücadelede 64 dakika görev yaptı.



Emirhan İlkhan ise Torino'nun evinde Parma'yı 4-1 yendiği haftada 76 dakika süre alarak takımının ikinci golünü kaydetti.



Ligin 29. haftasında Inter, 68 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53 ve Roma 51 puanla sıralandı.



BAYERN MÜNİH TÖKEZLEDİ



Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı ve 5 hafta sonra puan kaybetti.



Ev sahibi takımın golünü Aleix Garcia, Münih ekibinin golünü ise Luis Diaz attı. Bayern Münih, 42. dakikada Nicolas Jackson ve 84. dakikada Luis Diaz'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.



Zirve takipçisi Borussia Dortmund, sahasında Augsburg'u 2-0'lık skorla geçti.



Ozan Kabak'ın 90 dakika görev yaptığı mücadelede Hoffenheim, evinde Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.



Cenk Özkacar ise takımı Köln'ün Hamburg deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndüğü karşılaşmada 90 dakika görev aldı.



Bayern Münih, 26 haftası geride kalan ligde 67 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 58, Hoffenheim ve Stuttgart 50'şer puan topladı.



LENS BÜYÜK FIRSATI TEPTİ



Ligue 1'de lider PSG, Şampiyonlar Ligi mücadelesi nedeniyle haftayı maç yapmadan geçti.



Lens, Lorient deplasmanında 2-1 kaybederek maç fazlasıyla zirveye yerleşme şansını kaçırdı.



Şampiyonluk yarışında kalmayı hedefleyen Olimpik Marsilya, evinde Auxerre'i 1-0 yenerek peş peşe üçüncü galibiyetini aldı.



Olimpik Lyon'un deplasmanda Le Havre ile 0-0 berabere kaldığı haftada Lille ise Rennes'e konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Berke Özer, mücadelede 90 dakika Lille'in kalesini korudu.



Ligin 26. haftasında PSG, maç eksiğine rağmen 57 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 56, Marsilya 49, Lyon 47 ve Lille 44 puan elde etti.



