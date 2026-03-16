Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırladı.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile ilk maçına çıkan Iğdır FK, Karaman dönemine 1 puanla başladı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 47, Iğdır 45 puana yükseldi.
Bandırmaspor, ligin gelecek haftasında Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Oğuzhan Yazır
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 46 Kehinde), Ndongala (Dk. 69 Badji), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Tsunami, Fofana (Dk. 76 Tunahan Ergül), Bacuna, Bruno (Dk. 69 Koita), Ahmet Emin Engin (Dk. 87 Doğan Erdoğan), Ryan Mendes, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya, Güral Vural (Dk. 87 Ali Yaşar)
Sarı kartlar: Dk. 34 Güray Vural (Iğdır FK), Dk. 36 Hikmet Çiftçi, Dk. 45+2 Enes Aydın, Dk. 54 Kehinde (Bandırmaspor)
