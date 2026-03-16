16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
1-037'
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Bandırmaspor - Iğdır FK maçında gol çıkmadı

1. Lig'de play-off hattını yakından ilgilendiren maçta Bandırmaspor ile Iğdır FK arasındaki maç 0-0 sona erdi.

16 Mart 2026 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 15:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırladı.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile ilk maçına çıkan Iğdır FK, Karaman dönemine 1 puanla başladı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 47, Iğdır 45 puana yükseldi.

Bandırmaspor, ligin gelecek haftasında Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Oğuzhan Yazır

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 46 Kehinde), Ndongala (Dk. 69 Badji), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Tsunami, Fofana (Dk. 76 Tunahan Ergül), Bacuna, Bruno (Dk. 69 Koita), Ahmet Emin Engin (Dk. 87 Doğan Erdoğan), Ryan Mendes, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya, Güral Vural (Dk. 87 Ali Yaşar)

Sarı kartlar: Dk. 34 Güray Vural (Iğdır FK), Dk. 36 Hikmet Çiftçi, Dk. 45+2 Enes Aydın, Dk. 54 Kehinde (Bandırmaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
