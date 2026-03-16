TYF Yelken Ligi İstanbul'da start aldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da başladı.



Ankara Yelken Kulübü ile İstanbul Yelken Kulübünün düzenlediği organizasyon, 23 Mart'a kadar sürecek.



Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda genç sporcunun katıldığı şampiyona, Türk yelkeninin altyapı kategorilerinden optimist sınıfında gerçekleştiriliyor.



Organizasyona Büyükçekmece Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, Galatasaray Yelken Şubesi ve Marmara Yelken Kulübü de destek veriyor.



Şampiyonada sporcular, Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programı kapsamında düzenlenen lig etabında derece için mücadele ediyor.



