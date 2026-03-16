16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun öne çıkan rakamları

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitmesiyle oyuncuların göze çarpan istatistikleri belli oldu.

16 Mart 2026 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Sultanlar Ligi 2025-26 normal sezonunda sayı, smaç, servis, blok ve manşet istatistiklerinde öne çıkan isimler belli oldu.
Lig etabındaki 26 maç sonunda aldığı 25 galibiyetle VakıfBank liderliği elde ederken Fenerbahçe Medicana (22 galibiyet), Zeren Spor (21) ve Eczacıbaşı Dynavit (20) sıralamada sarı-siyahlıları takip etti.

EN SKORER LAZAREVA

Normal sezonun en skorer ismi, 506 sayı üreten Zeren Spor'un Rus pasör çaprazı Anna Lazareva oldu. Lazareva'yı 498 sayıyla Fenerbahçe Medicana'nın Rus smaçörü Arina Fedorovtseva ve 495 sayıyla Beşiktaş'ın Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska izledi.

Sayı toplamında en skorer oyuncu ünvanını Lazareva elde etti ancak Fedorovtseva, 5,86 ortalamasıyla set başına en fazla sayı kaydeden oyuncu sıralamasında başı çekti. Lazareva (5,75 sayı) 2'nci, bir diğer Zeren Spor oyuncusu Aleksandra Uzelac (5,60) ise 3'üncü sırada yer aldı.

LAZAREVA SMAÇTA DA ZİRVEDE

Smaçlardan 458 sayı kaydeden Lazareva, en iyi hücumcu olarak da öne çıktı.

Beşiktaş'tan Szczurowska 435 sayıyla 2'nci, Fenerbahçe'den Fedorovtseva 403 sayıyla 3'üncü oldu.

ACE HÜKÜMDARI FEDEROTSYEVA

Fedorovtseva, servisten doğrudan üretilen sayılarda (ace) da zirveye yerleşti.

Toplam 67 servis sayısıyla ilk sırada yer alan Rus smaçörü, 36 ace ile Nilüfer Belediyespor Eker'in pasörü Buse Ünal Pehlivan ve 35 ace ile Zeren Spor'un Sırp smaçörü Uzelac takip etti.

BLOK KRALİÇESİ HOLLOCK

Göztepe'nin ABD'li smaçörü Kara Bajema Hollock, yaptığı 66 blokla bu alanda Sultanlar Ligi'nin en iyi ismi olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaşlı Zeynep Sude Demirel, 65 blokla 2'nciliği elde etti. Eczacıbaşı Dynavit'ten Dana Lynn Rettke ve Beşiktaş'tan Diana Meliushkyna de 62'şer blokla 3'üncülüğü paylaştı.

MANŞETTE ÜSTÜN İSİM BUSE KAYACAN

Normal sezonun servis karşılama istatistiklerinin en iyisi ise yüzde 48 ile Beşiktaş'ın liberosu Buse Kayacan Sonsırma oldu.

Fenerbahçe Medicana'dan Gizem Örge, Beşiktaş'tan Margarita Kurilo ve Türk Hava Yolları'ndan Melis Yilmaz, yüzde 47 başarıyla servis karşıladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
