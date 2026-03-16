Ancelotti: 'Valverde keşke Brezilyalı olsa!'

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, geçtiğimiz yaz Real Madrid teknik direktörlüğü dönemini noktaladı. Bunu kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak ve bir miras bırakarak yaptı. Real Madrid ayrılığı sonrası, efsanevi kariyerinde henüz karşılaşmadığı az sayıdaki zorluktan biri olan bir milli takımı yönetmeyi göze aldı. İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyonluğa ulaştırma hedefiyle Güney Amerika ülkesine imza attı.





66 yaşındaki teknik direktör, MARCA'nın 25. yıl dönümünde soruları yanıtladı.





Soru: Valdebebas'tan (Real Madrid tesisleri) daha fazla renk var burada; Brezilya ruhu Madrid'den farklı mı?



Ancelotti: Valdebebas'taki ofis çok daha büyüktü ama burası farklı. Burada çok fazla renk ve neşe var. Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Madrid'den ayrıldığınızda, gidebileceğiniz tek yer Brezilya'dır.





Soru: Madrid'den sonra başka bir kulübe gitme fikriniz yoktu, değil mi?



Ancelotti: Evet, öyle düşünüyorum. Brezilya milli takımı fırsatı iki yıl önce ortaya çıkmıştı, o zaman Madrid ile yenilemiştim ama geçen yıl ayrılma vaktinin geldiğini düşündük ve şu an mutluyum.





Soru: Sizi iyi görüyorum, daha yakışıklı görünüyorsunuz. Daha az mı endişelisiniz?



Ancelotti: Evet. Kesinlikle daha az stres var. Çünkü çok fazla maç yok, bu daha çok bir gözlem işi. Her gün antrenman hazırlamak zorunda değilsiniz. Daha dingin ama ilginç bir iş; oyunculara bakmanız gerekiyor. Brezilya'nın milli takımda yer alabilecek en az 70 oyuncusu var ve hepsini değerlendirmek o kadar kolay değil.





Soru: Ama iki ay içinde insanlar 6. Dünya Kupası'nı istemeye başlayacak...



BREZİLYA İLE DÜNYA KUPASINI KAZANMAK



Ancelotti: Bunu zaten uzun zamandır istiyorlar. Bu sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir motivasyon. Brezilya ile Dünya Kupası'nı kazanmak bir motivasyondur.





Soru: Sokaktaki baskıyı hissediyor musunuz?



Ancelotti: İnsanlar beni burada çok iyi karşılıyor, saygı görüyorum. Brezilya futbol atmosferi çok tutkulu. İnsanlar çok neşeli ve iyi kalpli.





Soru: Brezilya ile imzalamadan önce şüpheleriniz oldu mu?



Ancelotti: Hiç tereddüt etmedim. Eski Brezilya ekolü yabancı antrenörlere biraz tepki gösterdi ama dediğim gibi karşılama harikaydı. Burada çalışan antrenörlerle, örneğin Palmeiras, Flamengo veya Bahia'dakilerle çok iyi ilişkilerim var. Onlarla çok konuşuyorum çünkü birçoğu Avrupa'da olsa da burada oynayan oyuncuları bulmamda bana yardımcı olabilirler.





Soru: Madrid'de olduğu gibi burada da her gün efsanelerle birliktesiniz.



Ancelotti: Çok benzer bir durum, tarih çok önemli. Madrid'de tarih her gün Valdebebas'tadır; Di Stefano, Puskas, Ramos veya Ronaldo'yu görürsünüz. Burada da aynı; Pele, Zico, Romario her gün bu evin içindeler.



BREZİLYALI İLK 11





Soru: Sadece çalıştığınız Brezilyalılardan bir 11 kursak, Dünya Kupası'nı kazanacak bir takım olurdu.



Ancelotti: Evet. Kaleye Dida'yı koyardım. Sağda Cafu, stoperde Militao veya Thiago Silva, solda Marcelo. Ortada Casemiro, Kaka... Mutlaka unuttuklarım olacaktır. Sağda Rodrygo, solda Vinicius ve forvette çok şüphem var: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho... çok isim var.





Soru: Futbol son 25 yılda çok değişti mi?



Ancelotti: Çok değişti. Çevresel düzeyde iyileşti; daha iyi stadyumlar, sahalar, teknoloji sayesinde daha iyi hakemlik. Yoğunluk arttı ama daha fazla yoğunluk her zaman daha fazla gösteri (seyir zevki) anlamına gelmiyor. Bence yeteneğin kendini göstermesi bugün 20 yıl öncesine göre daha zor.





Soru: Madrid'e dair bir şeyleri özlüyor musunuz?



Ancelotti: Huzurluyum çünkü her anın kendi aşaması vardır. Madrid'deki o çok uzun döneme dair harika anılarım ve kulübe, orada çalışan insanlara karşı olağanüstü bir sevgim var. Şimdi başka bir projedeyim. Madrid maç yaptığında, sadece Brezilyalıları görmek için değil, kazanmalarına yardımcı olmak için de izliyorum.





Soru: Madrid'deki insanlarla hala konuşuyor musunuz?



Ancelotti: Evet, bazen. Manchester City maçından sonra kulübü ve başkanı tebrik ettim. Oyuncularla da konuşuyorum. Geçen gün Rodrygo ile nasıl olduğunu görmek için konuştum.



"ESKİ NESİL ARTIK YOK"





Soru: O mükemmel Madrid takımı neden sonradan bu kadar değişti?



Ancelotti: Futbol birkaç şeyle değişir ve bununla birlikte kimya da değişir. Sadece Kroos'u Mbappe ile değiştirmek değildir mesele. Aynı yıl Nacho ayrılıyor, Carvajal sakatlanıyor ve Modric daha az oynuyor. Soyunma odasında harika bir atmosfer yaratan eski nesil artık yok ve karakter koyacak yeni bir neslin gelmesi gerekiyor. Bu bir tıklama ile olmaz, zaman alır. Mbappe 50 gol atarak harika bir iş çıkardı ama takım şampiyonluklar için zorlandı çünkü futbol küçük detaylarla ilgilidir.





Soru: Vinicius dünya futbolunu tekrar domine edebilir mi?



Ancelotti: Vinicius önemli maçlarda asla başarısız olmadı. Vini'nin başarısız olduğu bir yarı final veya çeyrek final hatırlamıyorum. Valencia'da sinirlenip oyundan düşmüş olabilir ama önemli maçlarda asla. Kadroda olursa harika bir Dünya Kupası geçireceğinden eminim. O alçakgönüllü, neşeli ve olağanüstü yetenekli biri.



"KEŞKE BREZİLYA PASAPORTU OLSA"





Soru: Valverde'nin oyunu sizi şaşırttı mı?



Ancelotti: Hayır, şaşırtmadı ama attığı üç gol inanılmazdı. Ona mesaj gönderdim ve şöyle dedim: "Brezilya pasaportun olmaması ne büyük yazık."



