16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-066'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Igor Tudor: "Geleceğimi düşünmüyorum"

Tottenham'da yolların ayrılabileceği haberleri çıkan Igor Tudor, geleceğini düşünmediğini söyledi.

calendar 16 Mart 2026 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hırvat teknik adam, Tottenham kariyerine iyi başlamadı ve çıktığı 4 maçı da kaybetti. Bu sonuçların ardından Liverpool maçında da kötü bir sonuç alınması halinde Tudor'un görevine son verilebileceği haberleri gündeme geldi.

Tottenham, Tudor ile Liverpool deplasmanından 1-1 eşitikle ayrıldı ve 47 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ilk puanını aldı.

Liverpool maçının ardından geleceğiyle ilgili konuşan Igor Tudor, "15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve bir saniye bile olsa geleceğimi düşünmedim. Geleceğimi ya da geçmişimi asla düşünmem. Her zaman sadece bir sonraki antrenmanı, oyunculara nasıl yardımcı olabileceğimi düşünürüm. Hiçbir şey okumam ya da izlemem." dedi.

Tudor yönetimindeki Tottenham, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'i ağırlayacak ve sonrasında ligde Nottingham Forest'ı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
