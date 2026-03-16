Alisson Becker, Liverpool'da kalıyor!

Liverpool forması giyen Alisson Becker için transfer açıklaması geldi.



Brezilyalı futbolcunun menajeri Ze Maria Ness, Inter ve Juventus ile adı geçen Brezilyalı kalecinin Liverpool'da kalacağını söyledi.



Liverpool ile sözleşmedeki opsiyonun kullanıldığını söyleyen Ze Maria Ness, "Liverpool ile sözleşmemizi kısa süre önce yeniledik." diye konuştu. Bu anlaşmanın detaylarını anlatmayan Ze Maria Ness, "Gizlilik yükümlülüğüm var ve sözleşmenin detaylarına ilişkin yorum yapamam." dedi.



2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Alisson Becker'in, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



