16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
1-037'
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Alisson Becker, Liverpool'da kalıyor!

Liverpool forması giyen Alisson Becker'in geleceği için açıklama geldi. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi Ze Maria Ness, Alisson'un Liverpool'da kalacağını duyurdu.

calendar 16 Mart 2026 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool forması giyen Alisson Becker için transfer açıklaması geldi.

Brezilyalı futbolcunun menajeri Ze Maria Ness, Inter ve Juventus ile adı geçen Brezilyalı kalecinin Liverpool'da kalacağını söyledi.

Liverpool ile sözleşmedeki opsiyonun kullanıldığını söyleyen Ze Maria Ness, "Liverpool ile sözleşmemizi kısa süre önce yeniledik." diye konuştu. Bu anlaşmanın detaylarını anlatmayan Ze Maria Ness, "Gizlilik yükümlülüğüm var ve sözleşmenin detaylarına ilişkin yorum yapamam." dedi.

2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Alisson Becker'in, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
