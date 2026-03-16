16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Göztepe'den gidenler golleri sıraladı

Göztepe'den ayrılan oyuncular yeni takımlarında gol atmaya devam ederken, devre arasında kadroya katılan hücumcular ise neredeyse sessiz kaldı.

calendar 16 Mart 2026 12:54
Haber: DHA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de evinde Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Göztepe'nin ara dönemde yollarını ayırdığı oyuncular yeni takımlarında golleri sıralamaya başladı.

Sarı-kırmızılıların 5+1 milyon Euro'ya Beşiktaş'a sattığı Beninli 10 numara Junior Olaitan, son olarak deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği müsabakasında siyah-beyazlıların ilk golünü kaydetti. Toplam 6 maça çıktığı Beşiktaş'ta ilk golünü ise Göztepe'ye atan Olaitan, siyah-beyazlılarda gol sayısını 2'ye çıkardı. Beşiktaş bu galibiyetle Avrupa hattında 4'üncü sıradaki yerini devraldığı Göztepe ile puan farkını 6'ya çıkardı.

Göz-Göz'ün devre arasında Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımına kiraladığı Ürdünlü forvet İbrahim Sabra da üst üste fileleri havalandırdı. İlk olarak 7 Mart'ta NK Varazdin maçında Lokomotiva Zagreb'e gol kazandıran 19 yaşındaki golcü, son Hajduk Split maçını da boş geçmedi. Sabra, Hırvat temsilcisiyle çıktığı 4 maçta 2 gol atmayı başardı. Göztepe'nin 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'a verdiği Brezilyalı sağ bek Ruan da takımına altın değerinde 3 puanı getiren golü attı.

Vanspor'u konuk eden Sakaryaspor, 90+4'üncü dakikada Ruan'ın attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ruan, attığı golden sonra formasını çıkarıp sevincini yaşadı, ancak ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SADECE ANTUNES GOL ATTI

Göztepe, ikinci yarı öncesi kadrosuna kattığı hücum oyuncularından ise sadece 1 gol katkısı gördü. Brezilyalı golcüler Jeferson ve Luiz'in yanı sıra İsviçreli Antunes ile Bulgar Krastev'i alan Göztepe'de sadece Antunes 1 defa fileleri sarstı. Krastev ise 1 asist yaparken Brezilyalı forvetler şu ana kadar sessiz kaldı.

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.