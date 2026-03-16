Karşıyaka Başkanı Cicibaş'tan olay sözler!

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, üst üste 6 mağlubiyet alarak ligin son 8 haftasına düşme hattında girerken, başkan Aygün Cicibaş eleştirilerle ilgili açıklama yaptı. Basketbolun geçmiş borçlarının ellerini kollarını bağladığını belirten Cicibaş, sezon içinde yaşananları aktararak henüz biten bir şeyin olmadığını söyledi.



"HEDEF LİGİ ORTALARDA SONLANDIRMAKTI"



"Sezon başına başlarken hedefimiz çok netti" diyen Aygün Cicibaş, "Bütün planlama, antrenörümüzün talepleri doğrultusunda yapılmıştı. Amacımız; ödenebilir bir bütçeyle, kulübün geleceğini ipotek altına almadan, ligde kalıp sezonu 10-11'inci sıralarda tamamlamak ve Karşıyaka'ya yeni borç bırakmamaktı. Kadromuz da bu plan doğrultusunda kuruldu" ifadelerini kullandı.



TAKIMDAKİ SORUNLAR



Cicibaş, "NBA şampiyonluğu yaşamış, istatistikleri güçlü bir guard, ligin önemli uzunlarından biri, geçtiğimiz sezon dipteki takımına büyük katkı vermiş bir uzun… Ancak maalesef sakatlıklar ve takım kimyasının tutmaması süreci zorlaştırdı. Diğer yabancı oyuncularımız orta ölçekli ama mücadeleci oyunculardı. Kimsenin amacı Karşıyaka basketbol ekolünü yok etmek değildi. Tam tersine amacımız fabrika ayarlarına dönmekti. Ayrıca gelecek sezon için hazırladığımız, 5-10 dakika süre alarak gelişecek 3 genç oyuncuyu da takıma kazandırmak istiyorduk. Ama süreç planladığımız gibi gitmedi. Lig boyunca bütün takımlar takviye yaparken biz bunu yapamadık. Çünkü geriden gelen FIBA dosyaları ve transfer yasaklarıyla uğraşıyorduk. Bir guardımız ayrıldı. Onun yerine geçen yıl Denizli'yi tek başına ligde tutan guardı aldık. Ligde bizim seviyemizde olan hangi takım o oyuncuyu almazdı?" dedi.



YABANCI BÜTÇESİ TOPLAM 840 BİN DOLAR



Transfer yasakları devam ederken takviye yaptıklarının altını çizen diyen başkan Cicibaş, "Bu süreçte teknik ekip değişti. Şunu herkes bilmelidir: Karşıyaka'da hiçbir oyuncu kimsenin keyfine göre alınmaz. Hocanın isteği olur, menajerle görüşülür, yönetim karar verir. Ve o şartlarda dünyada alınabilecek tek oyuncu Bishop'tı. Ama FIBA ve iç transfer yasakları elimizi bağladı. Şimdi soruyorum: Kim ister Allah aşkına Karşıyaka'nın kötü olmasını? Bu işin doğası böyledir. Sonuçlar kötü olunca sırasıyla: önce oyuncular, sonra menajerler, sonra antrenör, en sonunda başkan eleştirilir. Bu eleştiriler de doğaldır. Ama çoğu zaman unutulan bir gerçek var: bu iş para işidir. Ne kadar para, o kadar köfte" şeklinde konuştu.



Takımın yabancı oyuncu bütçesinin 840 bin Dolar olduğunu vurgulayan Cicibaş, bu paranın sadece geçen sezonki yabancılardan Erick McCollum'un primlerle birlikte yıllık ücreti olduğunu belirtti.



"DAHA LİG BİTMİŞ DEĞİL"



Aygün Cicibaş mesajını şöyle noktaladı:



"Bizim belki de tek hatamız Karşıyaka'nın geleceğini düşünmek. 'Biz yapalım, bizden sonra tufan' demedik. Ama camia yıllarca başka bir düzene alıştı. Bütçe dışı oyuncular alınır, borçlar bir sonraki seneye bırakılırdı. O borçların en son halkası bize kaldı. Herkes alışmıştı: 'Pınar versin, biz yönetelim.' Şimdi soruluyor: 'Niye başkan çıkmıyor?', 'Niye yönetici gelmiyor?' Sebep bu. Ama yarın yeni bir sponsor gelse, bakın o zaman nasıl 3 adaylı kongreler olur. Eskiden bir kaseyi iki kepçeyle doldururken, biz şimdi elli kepçeyle doldurmaya çalıştık. Sözler verildi. Ama tutulmadı. Bir noktadan sonra, 'Karşıyaka düşsün' diyenler bile çıktı. Eskiden kombine alanlar almadı. Destek verenler geri çekildi. Telefonlar açılmadı. Ziyaretler kabul edilmedi. Söylenecek çok şey var. Ama hepsini kongrede anlatacağım. Şunu herkes iyi bilsin: 'Karşıyaka'yı bu noktaya getirenler utansın. Biz değil.' Daha hiçbir şey bitmiş değil. Lütfen destek verenler ve vermek isteyenler gelsin; bu takım hepimizin."



