Galatasaray'a karşı Rio Ngumoha sürprizi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.



Liverpool için bu maçın ardından eleştiriler gündeme geldi. Arne Slot'un ekibinde Tottenham maçına ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Rio Ngumoha ise performansıyla övgüleri topladı.



MAÇ SONU ÖVGÜLER



İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot, genç futbolcusu için, "Sürekli tehdit oluşturdu ve bu kesinlikle bu maçtan çıkarılacak olumu noktalardan biriydi." dedi.



Wayne Rooney ise Rio Ngumoha için, "Doğrudan ve pozitif bir oyuncu. Topu almaya istekli bu genç oyuncuları izlemek büyük bir keyif. Liverpool oyuncularının ona sürekli topu vermesini istiyordunuz. Heyecan verici ve eğlenceli bir oyuncu." diye konuştu.



Rooney gibi yorumculuk yapan eski futbolcu Micah Richards da İngiliz futbol insanına destek verdi. Richards, "Günümüz futbolcularının çoğunun iyi pozisyonlara girip, topu kendilerinde tutmak için güvenli paslar attığını görüyoruz ancak o pozitif ve sakin. Pedro Porro, Ngumoha'ya karşı ne yapacağını bilemediği için çok zorlandı. Gelişim sürecinin bir sonraki aşaması, son pas." ifadelerini kullandı.



GALATASARAY'A KARŞI SÜRPRİZ



Öte yandan İngiliz basınında yer alan yorumlarda ise 17 yaşındaki genç futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'a karşı da 11'de yer alması gerektiği ve bunu hak ettiği kaydedildi.



Liverpool'da bu sezon 19 maçta süre bulan Rio Ngumoha, 1 kez ağları havalandırdı.



