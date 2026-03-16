Galatasaray'a karşı Rio Ngumoha sürprizi!

Liverpool'un 17 yaşındaki genç futbolcusu Rio Ngumoha, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında ilk 11'de yer alabilir.

calendar 16 Mart 2026 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

Liverpool için bu maçın ardından eleştiriler gündeme geldi. Arne Slot'un ekibinde Tottenham maçına ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Rio Ngumoha ise performansıyla övgüleri topladı.

MAÇ SONU ÖVGÜLER

İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot, genç futbolcusu için, "Sürekli tehdit oluşturdu ve bu kesinlikle bu maçtan çıkarılacak olumu noktalardan biriydi." dedi.

Wayne Rooney ise Rio Ngumoha için, "Doğrudan ve pozitif bir oyuncu. Topu almaya istekli bu genç oyuncuları izlemek büyük bir keyif. Liverpool oyuncularının ona sürekli topu vermesini istiyordunuz. Heyecan verici ve eğlenceli bir oyuncu." diye konuştu.

Rooney gibi yorumculuk yapan eski futbolcu Micah Richards da İngiliz futbol insanına destek verdi. Richards, "Günümüz futbolcularının çoğunun iyi pozisyonlara girip, topu kendilerinde tutmak için güvenli paslar attığını görüyoruz ancak o pozitif ve sakin. Pedro Porro, Ngumoha'ya karşı ne yapacağını bilemediği için çok zorlandı. Gelişim sürecinin bir sonraki aşaması, son pas." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A KARŞI SÜRPRİZ

Öte yandan İngiliz basınında yer alan yorumlarda ise 17 yaşındaki genç futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'a karşı da 11'de yer alması gerektiği ve bunu hak ettiği kaydedildi.

Liverpool'da bu sezon 19 maçta süre bulan Rio Ngumoha, 1 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
