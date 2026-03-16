Vasseur'un içi rahat: 'Leclerc ve Hamilton yarışabilirler'

Ferrari takım patronu Frédéric Vasseur, Çin Grand Prix'sinin ardından Lewis Hamilton ile Charles Leclerc'in pistte birbirleriyle mücadele etmesine izin vermelerinin doğru bir karar olduğunu söyledi.



"ONLARI DURDURMAK KOLAY DEĞİL"



Yarışın ardından basına konuşan Vasseur, iki pilotuna da güvendiğini ve pozisyonlara müdahale etmenin adil olmayacağını düşündüğünü ifade etti.



"İkisine de güveniyorum. Elbette araladında rekabet etmeleri her zaman zor bir durum çünkü onları durdurmak kolay değil. Ama pozisyonlara müdahale etmek de adil olmazdı. İkisi de profesyonel pilotlar ve bunu çok iyi yönettiler. Bu hem takım hem de Formula 1 için iyi bir şey. Ben de böyle devam etmesini tercih ederim."



Lewis Hamilton'un Ferrari ile ilk podyumu hakkında konuşan Vasseur, "İlk podyum her zaman özeldir. Bu bizim için önemli bir adım ve rekabete dönmemiz konusunda yardımcı olacağından eminim." ifadesini kullandı.



HEDEF MERCEDES'İ YAKALAMAK



Ferrari'nin şu anki ana hedefinin Mercedes ile aradaki farkı kapatmak olduğunu belirten Vasseur, takımın hâlâ ciddi bir performans açığı olduğunu da kabul etti. "Şu an hedefimiz Mercedes fakat gerçekçi olmalıyız; genel olarak iyi bir hafta sonu geçirsek de hâlâ onların gerisindeyiz. Aradaki farkı kapatmak için sadece güç ünitesi üzerinde çalışmıyoruz, her alanda çalışıyoruz. Güç ünitesinde gelişim biraz daha zor ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize saniyeler kazandıracak sihirli bir çözüm bulacağımızı sanmıyorum. Her biri bir salise kazandıracak beş farklı alanda gelişim bulmak daha gerçekçi." şeklinde konuştu.







