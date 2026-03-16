16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Vasseur'un içi rahat: "Leclerc ve Hamilton yarışabilirler"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Çin yarışında tekerlek tekerleğe mücadele eden pilotlarına bu konuda güvendiğini açıkladı.

16 Mart 2026 12:59
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Ferrari takım patronu Frédéric Vasseur, Çin Grand Prix'sinin ardından Lewis Hamilton ile Charles Leclerc'in pistte birbirleriyle mücadele etmesine izin vermelerinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

"ONLARI DURDURMAK KOLAY DEĞİL"

Yarışın ardından basına konuşan Vasseur, iki pilotuna da güvendiğini ve pozisyonlara müdahale etmenin adil olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

"İkisine de güveniyorum. Elbette araladında rekabet etmeleri her zaman zor bir durum çünkü onları durdurmak kolay değil. Ama pozisyonlara müdahale etmek de adil olmazdı. İkisi de profesyonel pilotlar ve bunu çok iyi yönettiler. Bu hem takım hem de Formula 1 için iyi bir şey. Ben de böyle devam etmesini tercih ederim."

Lewis Hamilton'un Ferrari ile ilk podyumu hakkında konuşan Vasseur, "İlk podyum her zaman özeldir. Bu bizim için önemli bir adım ve rekabete dönmemiz konusunda yardımcı olacağından eminim." ifadesini kullandı.

HEDEF MERCEDES'İ YAKALAMAK

Ferrari'nin şu anki ana hedefinin Mercedes ile aradaki farkı kapatmak olduğunu belirten Vasseur, takımın hâlâ ciddi bir performans açığı olduğunu da kabul etti. "Şu an hedefimiz Mercedes fakat gerçekçi olmalıyız; genel olarak iyi bir hafta sonu geçirsek de hâlâ onların gerisindeyiz. Aradaki farkı kapatmak için sadece güç ünitesi üzerinde çalışmıyoruz, her alanda çalışıyoruz. Güç ünitesinde gelişim biraz daha zor ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize saniyeler kazandıracak sihirli bir çözüm bulacağımızı sanmıyorum. Her biri bir salise kazandıracak beş farklı alanda gelişim bulmak daha gerçekçi." şeklinde konuştu. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
