Aliağa'dan liderlik yarışında büyük adım

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yenen Aliağa Futbol, 28'inci haftayı ikinci sırada tamamladı. Ligdeki ilk yılında şampiyonluk için yarıştığı rakipleri Kahramanmaraş İstiklalspor ve Bursaspor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle geçen sarı-siyahlılar 59 puana yükseldi. Lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 5'e indiren Aliağa FK, son 6 haftaya şampiyonluk umuduyla girdi.



Ligde üst üste 5'inci galibiyetini alırken son 10 maçın 9'unu kazanan İzmir temsilcisi haftaya küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak. Bu maçın ardından Isparta 32 Spor, Kırklarelispor (D), Menemen FK ve 68 Aksaray Belediyespor'la (D) oynayacak Aliağa FK, puan farkını kapatırsa son hafta bileğinin hiç bükülmediği evinde Bursaspor'la adeta şampiyonluk yarışında final maçına çıkacak.