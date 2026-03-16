16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Aliağa'dan liderlik yarışında büyük adım

Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u yenerek şampiyonluk yarışında 2. sıraya yükseldi

calendar 16 Mart 2026 13:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yenen Aliağa Futbol, 28'inci haftayı ikinci sırada tamamladı. Ligdeki ilk yılında şampiyonluk için yarıştığı rakipleri Kahramanmaraş İstiklalspor ve Bursaspor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle geçen sarı-siyahlılar 59 puana yükseldi. Lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 5'e indiren Aliağa FK, son 6 haftaya şampiyonluk umuduyla girdi.

Ligde üst üste 5'inci galibiyetini alırken son 10 maçın 9'unu kazanan İzmir temsilcisi haftaya küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak. Bu maçın ardından Isparta 32 Spor, Kırklarelispor (D), Menemen FK ve 68 Aksaray Belediyespor'la (D) oynayacak Aliağa FK, puan farkını kapatırsa son hafta bileğinin hiç bükülmediği evinde Bursaspor'la adeta şampiyonluk yarışında final maçına çıkacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
