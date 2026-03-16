Sacramento Kings pivotu Drew Eubanks, sol başparmağındaki UCL bağının yırtılması nedeniyle ameliyat olacak.



Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Eubanks, Çarşamba günü ameliyat masasına yatacak.



Tecrübeli uzun oyuncu bu sezon Kings formasıyla 42 maçta forma giydi, 11 maça ilk beşte başladı, maç başına 5.2 sayı, 3 ribaund ve 0.6 blok ortalamaları yakaladı.



Sakatlık, Kings'in Charlotte Hornets'e Çarşamba günü kaybettiği karşılaşmada meydana geldi.



Eubanks bu maçta yaklaşık 15 dakika süre alarak 4 sayı, 6 ribaund ve 2 asist üretmişti.



Kings henüz resmi bir dönüş takvimi açıklamasa da 2025-26 normal sezonunun bitimine yaklaşık dört hafta kalmış olması, oyuncunun sezonu kapatma ihtimalini oldukça yükseltiyor.



Benzer bir sakatlık yakın zamanda Brooklyn Nets pivotu Day'Ron Sharpe için de açıklanmış ve oyuncu sezonun geri kalanı için kadro dışı bırakılmıştı.



