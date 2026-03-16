16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-068'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Kings'te Drew Eubanks sezonu kapatabilir

Sacramento Kings pivotu Drew Eubanks, sol başparmağındaki UCL bağının yırtılması nedeniyle ameliyat olacak.

16 Mart 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kings'te Drew Eubanks sezonu kapatabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sacramento Kings pivotu Drew Eubanks, sol başparmağındaki UCL bağının yırtılması nedeniyle ameliyat olacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Eubanks, Çarşamba günü ameliyat masasına yatacak.

Tecrübeli uzun oyuncu bu sezon Kings formasıyla 42 maçta forma giydi, 11 maça ilk beşte başladı, maç başına 5.2 sayı, 3 ribaund ve 0.6 blok ortalamaları yakaladı.

Sakatlık, Kings'in Charlotte Hornets'e Çarşamba günü kaybettiği karşılaşmada meydana geldi.

Eubanks bu maçta yaklaşık 15 dakika süre alarak 4 sayı, 6 ribaund ve 2 asist üretmişti.

Kings henüz resmi bir dönüş takvimi açıklamasa da 2025-26 normal sezonunun bitimine yaklaşık dört hafta kalmış olması, oyuncunun sezonu kapatma ihtimalini oldukça yükseltiyor.

Benzer bir sakatlık yakın zamanda Brooklyn Nets pivotu Day'Ron Sharpe için de açıklanmış ve oyuncu sezonun geri kalanı için kadro dışı bırakılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.