16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Diego Carlos'tan geleceği hakkında açıklama

İtalya Serie A'da Como'nun Romayı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren Diego Carlos, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2026 12:07
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Como, sahasında Roma'yı 2-1 yendi.

Como'nun gollerini 59. dakikada Douvikas ile 79. dakikada Diego Carlos attı.

Roma'nın tek golünü ise 7. dakikada penaltı vuruşundan Malen kaydetti.

Roma'da Wesley França, 64'te ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

Como, puanını 54'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Roma ise 51 puanda

''BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM''

Como'daki ilk golünü atan Carlos, maç sonu yaptığı açıklamada "Her şeyin yaşandığı bir akşamdı. İnanılmaz bir geceydi. Yediğimiz penaltıdan sonra başımızı dik tutmamız gerekiyordu. Futbol böyle bir şey; iyi şeyler de olur, kötü şeyler de. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için rekabetçi kalmak gerekiyor." dedi.

Takımı ve sezonu değerlendiren Brezilyalı stoper, "Como'ya elimden gelenin en iyisini yapmak ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için geldim. Herkesin çalışması sayesinde ortaya koyduğumuz işten çok memnunuz. Aramızda tecrübeli oyuncular var; bazıları diğerlerinden daha deneyimli. Sezon başından beri birbirine bağlı bir takımız." ifadelerini kullandı.

Carlos, "Como'ya imza attığınızda Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor muydunuz?" sorusuna "Birçok genç oyuncudan oluşan pozitif bir gruba katıldım. Büyük hedeflerimiz var ve bu yüzden burada olmaktan mutluyum." yanıtını verdi.

PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'den Como'ya kiralanan 33 yaşındaki savunmacı, İtalyan kulübünde 23 maçta forma giydi. Oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Diego Carlos'un Transfermarkt değeri ise 8.5 milyon euro.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
