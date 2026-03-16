Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, basketbolu bırakmaya henüz hazır olmadığını söyledi.



İki kez NBA MVP ödülünü kazanan Curry, babası Dell Curry ile birlikte katıldığı The Athletic Show with Marcus Thompson II programında geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



38 yaşına giren yıldız oyuncu, kariyerinin bu aşamasında hâlâ oyundan büyük keyif aldığını belirtti.



"Bence ilk gösterge vücudunuz oluyor. Şu anda sahaya çıktığımda hâlâ oyunun içinde kayboluyorum. Burası benim mutlu yerim. Rekabet, takım arkadaşlığı ve önemli bir şeyin peşinden koşmak hâlâ beni motive ediyor. Bunun yakın zamanda duracağını düşünmüyorum."



Curry, 17. NBA sezonunda maç başına 27.2 sayı ortalaması yakaladı. Ancak sakatlıklar nedeniyle yalnızca 39 maçta forma giyebildi.



Yıldız oyuncu, 30 Ocak'ta Detroit Pistons karşısında aldığı "runner's knee" sakatlığından bu yana sahaya çıkamadı ve sezon bitmeden geri dönüp dönemeyeceği henüz netleşmiş değil.



Buna rağmen Curry, fiziksel zorlukların artık kariyerinin doğal bir parçası haline geldiğini söyledi.



Charlotte Hornets tarafından önümüzdeki hafta forması emekliye ayrılacak olan Dell Curry ise oğluna kariyer konusunda basit bir tavsiye verdi.



16 yıl süren NBA kariyerine atıfta bulunan Dell Curry şunları söyledi:



"16 yıl çok hızlı geçti. Benim kuralım şu: Oynayabildiğin kadar oyna — sonra bir yıl daha oyna."



Stephen Curry ise kariyerinin başından beri yaptığı kondisyon çalışmalarının dayanıklılığının ana nedeni olduğunu söyledi.



Hatta maçlar sırasında aldığı en sevdiği yorumlardan birinin rakip oyuncuların kendisine söylediği şu söz olduğunu belirtti:



"Ölü toplarda biraz dur artık."



Curry'nin Warriors ile sözleşmesi 2026-27 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.



