16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
16:00
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Curry: "Yakın zamanda emeklilik düşünmüyorum"

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, basketbolu bırakmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

calendar 16 Mart 2026 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İki kez NBA MVP ödülünü kazanan Curry, babası Dell Curry ile birlikte katıldığı The Athletic Show with Marcus Thompson II programında geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

38 yaşına giren yıldız oyuncu, kariyerinin bu aşamasında hâlâ oyundan büyük keyif aldığını belirtti.

"Bence ilk gösterge vücudunuz oluyor. Şu anda sahaya çıktığımda hâlâ oyunun içinde kayboluyorum. Burası benim mutlu yerim. Rekabet, takım arkadaşlığı ve önemli bir şeyin peşinden koşmak hâlâ beni motive ediyor. Bunun yakın zamanda duracağını düşünmüyorum."

Curry, 17. NBA sezonunda maç başına 27.2 sayı ortalaması yakaladı. Ancak sakatlıklar nedeniyle yalnızca 39 maçta forma giyebildi.

Yıldız oyuncu, 30 Ocak'ta Detroit Pistons karşısında aldığı "runner's knee" sakatlığından bu yana sahaya çıkamadı ve sezon bitmeden geri dönüp dönemeyeceği henüz netleşmiş değil.

Buna rağmen Curry, fiziksel zorlukların artık kariyerinin doğal bir parçası haline geldiğini söyledi.

Charlotte Hornets tarafından önümüzdeki hafta forması emekliye ayrılacak olan Dell Curry ise oğluna kariyer konusunda basit bir tavsiye verdi.

16 yıl süren NBA kariyerine atıfta bulunan Dell Curry şunları söyledi:

"16 yıl çok hızlı geçti. Benim kuralım şu: Oynayabildiğin kadar oyna — sonra bir yıl daha oyna."

Stephen Curry ise kariyerinin başından beri yaptığı kondisyon çalışmalarının dayanıklılığının ana nedeni olduğunu söyledi.

Hatta maçlar sırasında aldığı en sevdiği yorumlardan birinin rakip oyuncuların kendisine söylediği şu söz olduğunu belirtti:

"Ölü toplarda biraz dur artık."

Curry'nin Warriors ile sözleşmesi 2026-27 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.