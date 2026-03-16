Altay küme düşme korkusu yaşıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Balıkesirspor'a 3-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altay, düşme hattındaki en yakın rakibi Bornova 1877'nin art arda aldığı mağlubiyetler sayesinde bu hafta da düşme potasına girmekten kurtuldu.



Ligde 20 puanı bulunan 12'nci sıradaki siyah-beyazlı takımın bir basamak altında yer alan 18 puanlı Bornova 1877, son 5 karşılaşmasını kaybetti. Bornova temsilcisi dün evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Afyonspor'u mağlup etseydi Altay, son 5 haftaya düşme hattında girecekti.



Siyah-beyazlı takım kalan son 5 maçında Alanya 1221, Eskişehir Anadolu Spor (D), İzmir Çoruhlu FK, Nazilli Spor (D) ve Afyonspor'la karşılaşacak. Altay, sezonun en kritik haftalarında toplayacağı puanlarla Bölgesel Amatör Lig'e düşmekten kurtulmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi sezonun ilk yarısında bu 5 rakibinden sadece Alanya ekibine yenilmiş, diğer 4 takımı mağlup ederek 4'te 4 yapmıştı. Altay, kendisi gibi alt sıralarda yer alan rakipleri karşısında üst üste galibiyetler alarak sezonu mutlu bitirmek istiyor.



ÜÇ MAÇTA 10 GOL YEDİ, 1 GOL ATTI



Balıkesirspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle galibiyet özlemi 5 haftaya yükselen Altay, kaybettiği son 3 maçta kalesinde 10 gol görürken 1 gol atabildi. Bu periyotta Karşıyaka'ya 3-1 (D), Kütahyaspor'a 4-0, Balıkesirspor'a 3-0 (D) yenilen siyah-beyazlı takım aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü. Karşıyaka maçında Altay'ın bulduğu golü yeşil-kırmızılı takımdan Hıdır kendi kalesine gönderdi.



İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİ



Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, Balıkesirspor deplasmanında ilk 11'de 3'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Emre'nin yanı sıra sakatlık yaşayan İbrahim ve Mert kadroda yer almazken İsa ve Deniz yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine ilk 11'de iyileşen Yunus Efe'nin yanı sıra Ceyhun, Ege, Efe Pehlivan ve Caner şans buldu. Sakatlığını atlatan Mehmet Nur da ikinci yarıda oyuna girdi. Bu arada Oktay sarı kart cezalısı durumuna düştü.



