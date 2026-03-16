16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak

Liverpool-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

calendar 16 Mart 2026 12:13 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 12:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak
Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.

3 MAÇTA GÖREV ALDI

Marciniak, Galatasaray'ın daha önce 3 maçında görev aldı.

Galatasaray'ın 15 Eylül 2015'te Atletico Madrid'e evinde 2-0 yenildiği maçta, 1 Ekim 2019'da PSG'ye 1-0 yenildiği maçta ve 29 Ağustos 2023'te Molde'yi deplasmanda 2-1 yendiği maçta düdük çaldı. Marciniak, bu 3 maçta sadece 5 sarı kart göstererek dikkat çekti.

45 yaşındaki hakem A Milli Futbol Takımımızın ise 4 maçında görev aldı. 2016'da Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldık, 2017'de 3-0, 2019'da 2-1 yenildiğimiz İzlanda maçında ve 2020'de Rusya'yı 3-2 yendiğimiz Uluslar Ligi maçında görev aldı.

Polonyalı hakem, Beşiktaş'ın ise 2015'te Liverpool'a 1-0 yenildiği, 2025'te Twente'ye yine 1-0'lık skorla yenildiği maçlarda görev aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
