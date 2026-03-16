Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.
3 MAÇTA GÖREV ALDI
Marciniak, Galatasaray'ın daha önce 3 maçında görev aldı.
Galatasaray'ın 15 Eylül 2015'te Atletico Madrid'e evinde 2-0 yenildiği maçta, 1 Ekim 2019'da PSG'ye 1-0 yenildiği maçta ve 29 Ağustos 2023'te Molde'yi deplasmanda 2-1 yendiği maçta düdük çaldı. Marciniak, bu 3 maçta sadece 5 sarı kart göstererek dikkat çekti.
45 yaşındaki hakem A Milli Futbol Takımımızın ise 4 maçında görev aldı. 2016'da Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldık, 2017'de 3-0, 2019'da 2-1 yenildiğimiz İzlanda maçında ve 2020'de Rusya'yı 3-2 yendiğimiz Uluslar Ligi maçında görev aldı.
Polonyalı hakem, Beşiktaş'ın ise 2015'te Liverpool'a 1-0 yenildiği, 2025'te Twente'ye yine 1-0'lık skorla yenildiği maçlarda görev aldı.
