Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, kariyerine bu kez basketbol sahalarının dışında önemli bir başarı daha ekledi.



Kerr'ün yapımcıları arasında yer aldığı "All the Empty Rooms" adlı belgesel kısa film, En İyi Belgesel Kısa Film dalında Oscar ödülünün sahibi oldu.



Böylece Kerr, NBA kariyerinde kazandığı sayısız başarıya ek olarak sinema dünyasında da prestijli bir ödüle ulaşmış oldu.



Kerr, ödülün film için taşıdığı anlamı anlatırken belgeselin asıl amacının farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Deneyimli koç, filmin izleyiciler üzerinde harekete geçirici bir etki bırakmasını umduğunu belirtti.



"Bence ne kadar çok insan filmi izlerse, etkisi de o kadar büyük olacak. Benim için en önemli şey bu. İnsanların harekete geçmesini istiyorum. Bu konuda proaktif olmalarını, meseleyi ele almalarını ve anlamalarını istiyorum."



Kerr sözlerini şöyle sürdürdü:



"Umarım insanlar bu konuyu biraz daha iyi anlayabilirlerse, harekete geçme konusunda da daha istekli olurlar."



Steve Kerr böylece NBA geçmişine sahip olup Oscar kazanan isimler arasına katılan üçüncü önemli basketbol figürü oldu.



NBA efsanelerinden Kobe Bryant, 2018 yılında kendi kariyerini anlattığı "Dear Basketball" adlı kısa animasyon filmiyle En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar kazanmıştı.



Öte yandan Shaquille O'Neal ve Stephen Curry, 2022 yılında yapımcıları arasında yer aldıkları "The Queen of Basketball" adlı belgesel kısa film ile Oscar ödülü kazanmıştı.



Basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen Steve Kerr, kariyerinde toplam dokuz NBA şampiyonluğu kazandı.



Kerr, oyunculuk döneminde 1990'ların efsanevi Chicago Bulls takımıyla üç şampiyonluk, ardından San Antonio Spurs ile iki şampiyonluk yaşadı.



Başarılı koç, teknik direktörlük kariyerinde ise Golden State Warriors ile dört NBA şampiyonluğu kazanarak toplam yüzüğünü dokuza çıkardı.



