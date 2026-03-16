16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-066'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Davraz Kayak Merkezi yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor

Isparta'daki kayak merkezinde gondol ve telesiyej yardımıyla uçuş noktasına ulaşan paraşütçüler, kayak yapanların üzerinden uçarak Kul Ovası'na iniş yapıyor

calendar 16 Mart 2026 14:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Her yıl çok sayıda kayakseveri ağırlayan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kış sezonunda yamaç paraşütü tutkunlarının da rotasında yer alıyor.
Kış döneminde yerli ve yabancı tatilcilerin kayak, kızak ve snowboard yaptığı kayak merkezi, yamaç paraşütü heyecanını yaşamak isteyenlere de kar üzerinde farklı deneyim sunuyor.

Karla kaplı pistlerin üzerinden süzülen paraşütçüler, kayak yapanların üzerinden uçarak Kul Ovası'na iniyor.

Eğirdir Belediyespor Kulübünde eğitmen ve antrenör olarak görev yapan yamaç paraşütü pilotu Gökhan Bitiktaş, gazetecilere, Isparta bölgesinin yamaç paraşütü için elverişli birçok noktaya sahip olduğunu söyledi.

Bölgede genellikle 3 ana uçuş noktası kullandıklarını belirten Bitiktaş, "Isparta bölgesinde aslında daha fazla uçuş alanı var ancak ağırlıklı olarak tercih ettiğimiz 3 bölge bulunuyor. Yaz aylarında Eğirdir ve Atabey'de, kış aylarında ise kayak sezonunun başlamasıyla Davraz'da uçuşlar yapıyoruz." dedi.

"Rüzgar uygun olmadığında Davraz'da uçuşlarımızı sürdürüyoruz"

Bitiktaş, Davraz Kayak Merkezi'nde yapılan yeni yatırımların uçuşları kolaylaştırdığını ifade ederek, gondol ve telesiyej gibi ulaşım araçları sayesinde kalkış noktalarına daha rahat ulaşabildiklerini anlattı.

Bunun kış sezonunda Davraz'ı yamaç paraşütü için uygun noktalardan biri haline getirdiğine dikkati çeken Bitiktaş, "Özellikle kış aylarında Eğirdir ve Atabey'de rüzgar uygun olmadığında Davraz'da uçuşlarımızı sürdürüyoruz. Yazın Eğirdir'de, kışın ise Davraz'dayız." diye konuştu.

Eğirdir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Başyiğit de kulüp olarak profesyonel ekiple çalıştıklarını söyledi.

Antrenörler ve teknik ekibin uçuş yapılacak güzergahları sürekli inceleyerek uygun parkurlar oluşturduğunu dile getiren Başyiğit, "Paraşütle uçan misafirlerimiz ve kulübümüz bünyesindeki sporcularımız için farklı parkurlar hazırlıyoruz. Başta Davraz olmak üzere Eğirdir'in çeşitli bölgelerinde uçuş güzergahlarımız bulunuyor. Teknik ekibimizin organize ettiği şekilde uçuşlarımız devam ediyor." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.