Leclerc'ten Hamilton mücadelesine yanıt: 'Sert ama adil!'

Çin Grand Prix'si, Ferrari-Mercedes'ten daha çok Ferrari pilotlarının kendi arasındaki mücadeleye sahne oldu ve Maranello merkezli ekibin adeta yüreğini ağzına getirdi.



İkili, yarışın ilk dakikalarında ikincilik, son turlarda ise üçüncülük çekişmesi yaşadılar. 56 turun sonunda bu çekişmenin kazananı Lewis Hamilton oldu ve yedi kez dünya şampiyonu, Ferrari ile ilk podyumuna imza attı.



"LEWİS DAHA GÜÇLÜYDÜ"



Yarışın ardından konuşan Leclerc, podyumu kaçırmış olmasına rağmen yarıştan keyif aldığını söyledi.



Monakolu pilot, "Podyumda olmayı tabii ki isterdim ama dışarıdan bakıldığında oldukça iyi bir yarıştı. Açıkçası ben de gerçekten keyif aldım. Takıma sorarsanız onlar aynı şeyi söyler mi bilmiyorum ama ben çok eğlendim. Bu araçlarla yarışmak gerçekten oldukça eğlenceli. Gerçekten güzel bir yarıştı. Günün sonunda Lewis daha güçlüydü ve onun podyuma çıkmasından mutluyum. Elbette podyumu kaybettiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum ama elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum. Bu hafta sonu Lewis gerçekten daha güçlüydü." şeklinde konuştu.



Charles Leclerc ayrıca, "Bence aramızdaki mücadele sert ama adildi. Kokpit içinde de oldukça fazla taktik var ve bu gerçekten çok hoş. Enerjiyi nasıl kullandığınız ve nasıl yönettiğiniz de önemliydi. Bu yüzden gerçekten eğlenceli bir yarıştı." ifadesini kullandı.



"TUR BAŞINA YARIM SANİYE HIZLILAR"



Leclerc, Mercedes'in yarış temposunda birkaç onda daha hızlı olduğunu düşündüğünü söyledi.



"Evet, bence yarış temposunda tur başına 0.3-0.5 saniye civarında daha hızlılar. Bu yine de onları baskı altına alamayacağımız anlamına gelmiyor. Güncellemeler üzerinde çalışıyoruz."



