16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-071'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Leclerc'ten Hamilton mücadelesine yanıt: "Sert ama adil!"

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, Çin Grand Prix'inde yaşadığı Hamilton mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2026 14:12
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çin Grand Prix'si, Ferrari-Mercedes'ten daha çok Ferrari pilotlarının kendi arasındaki mücadeleye sahne oldu ve Maranello merkezli ekibin adeta yüreğini ağzına getirdi. 

İkili, yarışın ilk dakikalarında ikincilik, son turlarda ise üçüncülük çekişmesi yaşadılar. 56 turun sonunda bu çekişmenin kazananı Lewis Hamilton oldu ve yedi kez dünya şampiyonu, Ferrari ile ilk podyumuna imza attı.

"LEWİS DAHA GÜÇLÜYDÜ"

Yarışın ardından konuşan Leclerc, podyumu kaçırmış olmasına rağmen yarıştan keyif aldığını söyledi.

Monakolu pilot, "Podyumda olmayı tabii ki isterdim ama dışarıdan bakıldığında oldukça iyi bir yarıştı. Açıkçası ben de gerçekten keyif aldım. Takıma sorarsanız onlar aynı şeyi söyler mi bilmiyorum ama ben çok eğlendim. Bu araçlarla yarışmak gerçekten oldukça eğlenceli. Gerçekten güzel bir yarıştı. Günün sonunda Lewis daha güçlüydü ve onun podyuma çıkmasından mutluyum. Elbette podyumu kaybettiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum ama elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum. Bu hafta sonu Lewis gerçekten daha güçlüydü." şeklinde konuştu.

Charles Leclerc ayrıca, "Bence aramızdaki mücadele sert ama adildi. Kokpit içinde de oldukça fazla taktik var ve bu gerçekten çok hoş. Enerjiyi nasıl kullandığınız ve nasıl yönettiğiniz de önemliydi. Bu yüzden gerçekten eğlenceli bir yarıştı." ifadesini kullandı.

"TUR BAŞINA YARIM SANİYE HIZLILAR"

Leclerc, Mercedes'in yarış temposunda birkaç onda daha hızlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Evet, bence yarış temposunda tur başına 0.3-0.5 saniye civarında daha hızlılar. Bu yine de onları baskı altına alamayacağımız anlamına gelmiyor. Güncellemeler üzerinde çalışıyoruz."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.