Bayern Münih kalesinde kriz; 16 yaşındaki isme emanet

Alman devi Bayern Münih'te kaleci krizi yaşanıyor. Bavyera ekibi, İtalyan temsilcisi Atalanta ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında 3 A takım kalecisinin ve U19 kalecisinin sakatlıklarından dolayı tamamından yoksun olacak.





Manuel Neuer'in yaşadığı baldır gerilmesi nedeniyle kaleyi devralan Sven Ulreich, Leverkusen maçında adduktor (kasık) yırtığı y aşadı. Jonas Urbig ise Atalanta ile oynanan ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle oynayamayacak. U19 kalecisi Leon Klanac da uyluk sakatlığı nede niyle kadroda olmayacak.



İKİ ALTERNATİF VAR



Bayern'in rövanş maçında oynayabilecek iki kalecisi var: 16 yaşındaki Leonard Prescott ve 19 yaşındaki Jannis Bartl. Bayern Münih, son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı deplasmanda 6-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalamıştı.