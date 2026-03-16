16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Bayern Münih kalesinde kriz; 16 yaşındaki isme emanet

Bayern Münih'te ard arda yaşanan kaleci sakatlıkları sonrası Şampiyonlar Ligi'dne 16 yaşındaki Leonard Prescott sahada olabilir.

16 Mart 2026 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Alman devi Bayern Münih'te kaleci krizi yaşanıyor. Bavyera ekibi, İtalyan temsilcisi Atalanta ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında 3 A takım kalecisinin ve U19 kalecisinin sakatlıklarından dolayı tamamından yoksun olacak.

Manuel Neuer'in yaşadığı baldır gerilmesi nedeniyle kaleyi devralan Sven Ulreich, Leverkusen maçında adduktor (kasık) yırtığı yaşadı. Jonas Urbig ise Atalanta ile oynanan ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle oynayamayacak. U19 kalecisi Leon Klanac da uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

İKİ ALTERNATİF VAR

Bayern'in rövanş maçında oynayabilecek iki kalecisi var: 16 yaşındaki Leonard Prescott ve 19 yaşındaki Jannis Bartl. Bayern Münih, son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı deplasmanda 6-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalamıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.