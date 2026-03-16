Khephren Thuram'dan ırkçılık tepkisi

Juventus'un orta saha oyuncusu Khephren Thuram, ırkçılıkla ilgili konuştu.



Fransız futbolcu, Real Madrid forması giyen ve ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'a destek verdi.



Thuram, "2026 yılında bile ten renginiz yüzünden saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Vinicius saldırıya uğradı, sanki ben saldırıya uğramış gibiydim çünkü onun yerinde ben de olabilirdim." dedi.



Sözlerine devam eden Khephren Thuram, "Stadyumlarda bunu nasıl durduracağımıza dair bir cevabım yok. Sahadan ayrılmak bir çözüm olabilir ama sonuçta ben oynamak istiyorum. İşimi seviyorum. Bu davranışı yapanlara yaptırım uygulanmalı. Neden sahadan çıkan ben olayım? Stadyumu terk etmeleri gereken onlar. Bu saçmalığı artık durdurmalı ve işimize bakmalıyız." diye konuştu.



Juventus forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan Thuram, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.



