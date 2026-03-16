16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-066'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Khephren Thuram'dan ırkçılık tepkisi

Juventus'un orta saha oyuncusu Khephren Thuram, ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'a destek verdi ve ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mart 2026 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Khephren Thuram'dan ırkçılık tepkisi
Juventus'un orta saha oyuncusu Khephren Thuram, ırkçılıkla ilgili konuştu.

Fransız futbolcu, Real Madrid forması giyen ve ırkçılığa maruz kalan Vinicius Junior'a destek verdi.

Thuram, "2026 yılında bile ten renginiz yüzünden saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Vinicius saldırıya uğradı, sanki ben saldırıya uğramış gibiydim çünkü onun yerinde ben de olabilirdim." dedi.

Sözlerine devam eden Khephren Thuram, "Stadyumlarda bunu nasıl durduracağımıza dair bir cevabım yok. Sahadan ayrılmak bir çözüm olabilir ama sonuçta ben oynamak istiyorum. İşimi seviyorum. Bu davranışı yapanlara yaptırım uygulanmalı. Neden sahadan çıkan ben olayım? Stadyumu terk etmeleri gereken onlar. Bu saçmalığı artık durdurmalı ve işimize bakmalıyız." diye konuştu.

Juventus forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan Thuram, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
