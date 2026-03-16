16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-068'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Karşıyaka'ya prim morali geldi

Kulüp oyunculara verdiği prim sözlerinin tamamını yatırdı

calendar 16 Mart 2026 13:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon ilk kez art arda 5 galibiyet alarak son 5 hafta kala Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Karşıyaka'ya prim morali geldi.

Cumartesi günü oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor maçı öncesinde henüz sezon bitmeden 7 Nisan için olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan yeşil-kırmızılılarda futbol şube yönetimi kritik maç arifesinde takıma prim borçlarını kapattı.

Karşıyakalı futbolculara Altay derbisi galibiyeti için 35 bin 500, Uşakspor deplasman galibiyeti için ise 30'ar bin TL prim ödemesi yapıldı.

Kaf-Kaf, en yakın rakibi Ayvalıkgücü'nü 2-0 yenerek puan farkını 4'e çıkarırken, Play-Off'taki muhtemel rakibi karşısında saha avantajını almak için de büyük adım attı.

Karşıyaka'da futbol şube yönetimi bayram öncesi de takıma ödeme yapmaya çalışacak. Kaf-Kaf bayramın ardından 25 Mart Çarşamba günü Denizli İdmanyurdu deplasmanına çıkacak.

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
