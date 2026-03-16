3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon ilk kez art arda 5 galibiyet alarak son 5 hafta kala Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Karşıyaka'ya prim morali geldi.Cumartesi günü oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor maçı öncesinde henüz sezon bitmeden 7 Nisan için olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan yeşil-kırmızılılarda futbol şube yönetimi kritik maç arifesinde takıma prim borçlarını kapattı.Karşıyakalı futbolculara Altay derbisi galibiyeti için 35 bin 500, Uşakspor deplasman galibiyeti için ise 30'ar bin TL prim ödemesi yapıldı.Kaf-Kaf, en yakın rakibi Ayvalıkgücü'nü 2-0 yenerek puan farkını 4'e çıkarırken, Play-Off'taki muhtemel rakibi karşısında saha avantajını almak için de büyük adım attı.Karşıyaka'da futbol şube yönetimi bayram öncesi de takıma ödeme yapmaya çalışacak. Kaf-Kaf bayramın ardından 25 Mart Çarşamba günü Denizli İdmanyurdu deplasmanına çıkacak.