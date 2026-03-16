16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-071'
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Uşakspor, lider Kütahya'dan 1 puanı aldı

TFF 3. Lig'de Uşakspor, lider Kütahya'dan 1 puanı alarak rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

calendar 16 Mart 2026 13:29
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda lider Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor, rakibinin 10 haftalık galibiyet serisini sona erdirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada aldığı 2-1'lik Karşıyaka yenilgisi sonrası çıktığı zorlu randevudan 1 puanla ayrılarak moral buldu. Grupta son 2 haftada 5 puan kaybeden 45 puanlı Uşakspor, 5'inci sıradan 7'nciliğe geriledi.

Uşak ekibinde santrfor Efecan Barlık, Kütahyaspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Play-Off potasının 3 puan gerisinde yer alan Uşakspor'da, 25 Mart Çarşamba günü iç sahada oynanacak Balıkesirspor maçı öncesi sol kanat Yusufhan Çalık sarı kart cezalısı durumuna düştü.

ERGÜN PENBE'DEN AYRILIK RESTİ

Uşakspor'da ikinci yarıda ayrıldığı takıma önceki haftalarda geri dönüp Başkan Mustafa Yalım'la sorun yaşayan Teknik Direktör Ergün Penbe, Kütahyaspor maç öncesi ayrılık resti çekti. Tecrübeli teknik adam, yönetim tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini, 1 aydır protokol imzalanmadığını ve yardımcılarının takıma geri gelmemesi durumunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Penbe ve Başkan Yalım, geçen ay tesislerde birbirine girmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
