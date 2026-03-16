Steve Kerr'ün yapımcılığını üstlendiği belgesel kısa film Oscar kazandı

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, kariyerine bu kez basketbol sahalarının dışında önemli bir başarı daha ekledi.

calendar 16 Mart 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr'ün yapımcıları arasında yer aldığı "All the Empty Rooms" adlı belgesel kısa film, En İyi Belgesel Kısa Film dalında Oscar ödülünün sahibi oldu.

Böylece Kerr, NBA kariyerinde kazandığı sayısız başarıya ek olarak sinema dünyasında da prestijli bir ödüle ulaşmış oldu.

Kerr, ödülün film için taşıdığı anlamı anlatırken belgeselin asıl amacının farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Deneyimli koç, filmin izleyiciler üzerinde harekete geçirici bir etki bırakmasını umduğunu belirtti.

"Bence ne kadar çok insan filmi izlerse, etkisi de o kadar büyük olacak. Benim için en önemli şey bu. İnsanların harekete geçmesini istiyorum. Bu konuda proaktif olmalarını, meseleyi ele almalarını ve anlamalarını istiyorum."

Kerr sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım insanlar bu konuyu biraz daha iyi anlayabilirlerse, harekete geçme konusunda da daha istekli olurlar."

Steve Kerr böylece NBA geçmişine sahip olup Oscar kazanan isimler arasına katılan üçüncü önemli basketbol figürü oldu.

NBA efsanelerinden Kobe Bryant, 2018 yılında kendi kariyerini anlattığı "Dear Basketball" adlı kısa animasyon filmiyle En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar kazanmıştı.

Öte yandan Shaquille O'Neal ve Stephen Curry, 2022 yılında yapımcıları arasında yer aldıkları "The Queen of Basketball" adlı belgesel kısa film ile Oscar ödülü kazanmıştı.

Basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen Steve Kerr, kariyerinde toplam dokuz NBA şampiyonluğu kazandı.

Kerr, oyunculuk döneminde 1990'ların efsanevi Chicago Bulls takımıyla üç şampiyonluk, ardından San Antonio Spurs ile iki şampiyonluk yaşadı.

Başarılı koç, teknik direktörlük kariyerinde ise Golden State Warriors ile dört NBA şampiyonluğu kazanarak toplam yüzüğünü dokuza çıkardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
