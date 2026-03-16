TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son durum

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesi 3 maçla sona erdi.
Batman Petrolspor, deplasmanda Karaman FK'yi 6-0 mağlup etti. Haftayı galibiyetle kapatan Batman temsilcisi, puanını 67'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|29
|20
|7
|2
|69
|25
|44
|67
|2.MUĞLASPOR
|29
|19
|7
|3
|43
|13
|30
|64
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|30
|16
|6
|8
|50
|35
|15
|54
|4.İSKENDERUNSPOR
|30
|15
|7
|8
|46
|33
|13
|52
|5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|30
|14
|10
|6
|42
|29
|13
|52
|6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|29
|15
|5
|9
|63
|32
|31
|50
|7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|29
|14
|8
|7
|54
|33
|21
|50
|8.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|29
|12
|12
|5
|52
|37
|15
|48
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|13
|8
|8
|37
|33
|4
|47
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|30
|12
|6
|12
|46
|38
|8
|42
|11.GMG KASTAMONUSPOR
|30
|11
|8
|11
|39
|39
|0
|41
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|29
|9
|12
|8
|35
|31
|4
|39
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|30
|9
|6
|15
|34
|49
|-15
|33
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|29
|8
|5
|16
|31
|47
|-16
|29
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|29
|6
|5
|18
|28
|53
|-25
|23
|16.KEPEZSPOR
|29
|5
|8
|16
|26
|56
|-30
|23
|17.ALTINORDU
|29
|3
|10
|16
|21
|53
|-32
|19
|18.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|30
|3
|8
|19
|20
|69
|-49
|17
|19.BUCASPOR 1928
|29
|3
|6
|20
|31
|62
|-31
|15