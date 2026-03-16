16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son durum

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta karşılaşmaları, Batman Petrolspor, liderliğinde sona erdi.

16 Mart 2026 17:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesi 3 maçla sona erdi.
Batman Petrolspor, deplasmanda Karaman FK'yi 6-0 mağlup etti. Haftayı galibiyetle kapatan Batman temsilcisi, puanını 67'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.BATMAN PETROLSPOR 29 20 7 2 69 25 44 67
2.MUĞLASPOR 29 19 7 3 43 13 30 64
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 30 16 6 8 50 35 15 54
4.İSKENDERUNSPOR 30 15 7 8 46 33 13 52
5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ 30 14 10 6 42 29 13 52
6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 29 15 5 9 63 32 31 50
7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 29 14 8 7 54 33 21 50
8.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 29 12 12 5 52 37 15 48
9.MKE ANKARAGÜCÜ 29 13 8 8 37 33 4 47
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 30 12 6 12 46 38 8 42
11.GMG KASTAMONUSPOR 30 11 8 11 39 39 0 41
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 29 9 12 8 35 31 4 39
13.MERKÜR JET ERBAASPOR 30 9 6 15 34 49 -15 33
14.KARACABEY BELEDİYESPOR 29 8 5 16 31 47 -16 29
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR 29 6 5 18 28 53 -25 23
16.KEPEZSPOR 29 5 8 16 26 56 -30 23
17.ALTINORDU 29 3 10 16 21 53 -32 19
18.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 30 3 8 19 20 69 -49 17
19.BUCASPOR 1928 29 3 6 20 31 62 -31 15
