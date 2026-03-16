16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Samsunspor: "Ne olursa olsun hedefimiz Konferans Ligi'nde tur"

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında deplasmanda oynayacakları Rayo Vallecano maçında turu geçmek istediklerini belirterek, "İlk karşılaşmada aldığımız mağlubiyet nedeniyle bizi zor bir karşılaşmanın beklediğinin farkındayız. Ancak buna rağmen hedefimiz ne olursa olsun turu geçmek. Takım olarak buna inanıyoruz" dedi.

16 Mart 2026 16:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında deplasmanda Madrid ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

İlk karşılaşma Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Rayo Vallecano'nun 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlansa da kırmızı-beyazlı ekip, 19 Mart Perşembe günü deplasmanda üst tura çıkmak için çabalayacak.

Madrid'de turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Biz de yönetim olarak takıma güveniyoruz. Samsunspor'un bu noktaya gelmesi zaten önemli bir başarı ve bu başarıyı daha ileriye taşımak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Oyuncularımızın sahada göstereceği mücadeleyle birlikte iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyoruz. Avrupa'da mücadele etmek hem kulübümüz hem de şehrimiz adına büyük bir gurur ve sorumluluk" diye konuştu.

'MUHTEŞEM TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE BU TURU GEÇMEK İSTİYORUZ'

Rayo Vallecano karşısında yönetim, futbolcu ve taraftar olarak tur için savaşacaklarını söyleyen Suat Çakır, "Çarşamba günü sabah saat 10.00'da Rayo Vallecano ile karşılaşmak üzere İspanya'ya uçacağız. Yolculuğumuzun ardından maç hazırlıklarımızı orada sürdüreceğiz ve perşembe günü oynayacağımız karşılaşmaya en iyi şekilde çıkmak için son çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Maçın ardından da vakit kaybetmeden direkt Samsun'a döneceğiz. Avrupa kupalarında bu seviyedeki maçların her zaman yüksek tempolu ve zorlu geçtiğini biliyoruz. İlk karşılaşmada aldığımız mağlubiyet nedeniyle de bizi zor bir karşılaşmanın beklediğinin farkındayız. Ancak buna rağmen hedefimiz ne olursa olsun turu geçmek. Takım olarak buna inanıyoruz ve bu inancı sahaya yansıtmak istiyoruz. Futbolcularımızın motivasyonu ve çalışma isteği oldukça yüksek. Teknik ekibimiz de karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Hocamız, yönetimimiz ve en önemlisi de bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan muhteşem taraftarlarımızın desteğiyle bu turu geçmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Onların inancı ve desteği bizim için çok değerli. İnşallah sahada en iyi mücadeleyi ortaya koyarak hem taraftarlarımızı hem de şehrimizi mutlu edecek bir sonuç almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.