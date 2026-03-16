Mustafa Gürsel: "Ne gerekiyorsa yapacağız"

Sahasında ağırladığı Iğdır FK ile golsüz berabere kalan Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mart 2026 16:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mustafa Gürsel: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir maçı kazanmak için çıktıklarını söyledi.

"3 PUAN UZAK DEĞİLDİ"

Dengeli bir oyun oynandığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Ayrılmayı da çok isterdik ama bugün ikinci yarı ofansif anlamda da gerekenleri oyuncuları bir sahaya koydular, golü bulamadık. İkinci yarıda çok dengeli bir maç oldu. Artık önümüzdeki bu yarış ligin sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Bolu maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimize de başarılar diliyoruz. Gösterdikleri mücadeleden ötürü oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
