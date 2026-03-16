16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
1-037'
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Chelsea'ye ertelemeli transfer yasağı

Chelsea, Premier Lig kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12,45 milyon euro para cezası aldı ve akademi ile A takım transferlerinde yasaklarla karşı karşıya kaldı.

16 Mart 2026 16:32
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün eski sahibi Roman Abramovich dönemine ilişkin mali ihlaller nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Premier Lig yönetimi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kulübün mali raporlama, üçüncü taraf yatırımları ve genç oyuncu geliştirme süreçlerinde lig kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

12.45 MİLYON EURO PARA CEZASI

Bu kapsamda Chelsea'ye 12.45 milyon euro para cezası verildi. Ayrıca kulübe transfer faaliyetlerini doğrudan etkileyen yaptırımlar da uygulandı.

1 YILLIK TRANSFER YASAĞI

Karara göre Chelsea'nin akademi oyuncularının transferine 9 ay süreyle derhal yasak getirildi. Bunun yanında kulübün A takım oyuncusu transfer etmesine yönelik 1 yıllık yasak da karara bağlandı. Ancak bu cezanın iki yıl süreyle askıya alındığı ve söz konusu süre içinde yeni bir ihlal yaşanmaması halinde uygulanmayacağı belirtildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
