Chelsea'ye ertelemeli transfer yasağı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün eski sahibi Roman Abramovich dönemine ilişkin mali ihlaller nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.



Premier Lig yönetimi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kulübün mali raporlama, üçüncü taraf yatırımları ve genç oyuncu geliştirme süreçlerinde lig kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.



12.45 MİLYON EURO PARA CEZASI



Bu kapsamda Chelsea'ye 12.45 milyon euro para cezası verildi. Ayrıca kulübe transfer faaliyetlerini doğrudan etkileyen yaptırımlar da uygulandı.



1 YILLIK TRANSFER YASAĞI



Karara göre Chelsea'nin akademi oyuncularının transferine 9 ay süreyle derhal yasak getirildi. Bunun yanında kulübün A takım oyuncusu transfer etmesine yönelik 1 yıllık yasak da karara bağlandı. Ancak bu cezanın iki yıl süreyle askıya alındığı ve söz konusu süre içinde yeni bir ihlal yaşanmaması halinde uygulanmayacağı belirtildi.







