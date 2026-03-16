Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında salı günü sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.



İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola ve takımın önemli isimlerinden Bernardo Silva, bu maç öncesi açıklamalarda bulundu. İki isim de 3-0'dan geri dönüş için mesaj verdi.



Pep Guardiola, "Eğer futbolcular, Real Madrid'e karşı geri dönüş yapabileceğimize inanmıyorlarsa, bu onların sorunu. Onlar yetişkin insanlar. İyi maaş alıyorlar. Anne babaları iyi eğitimli. Geri dönüşe inanmıyorlarsa, evlerine gitsinler, evde kalsınlar. Denemeliyiz. Kaybedecek neyimiz var ki?" dedi.



Bernardo Silva ise, "Madrid'deki sonuç gerçekten kötü olsa da mücadele edeceğiz. Zor olacağını ve rakibin güçlü olduğunu bilerek sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Kendi sahamızda pek çok şey olabilir. Bunun gerçekleşmesi için doğru atmosferi oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.



Portekizli Silva, "Bence bir, 'Manchester City' gecesi yaşamamız gerekiyor çünkü daha önce de pek çok kez böyle geceler yaşadık; pek çok kişi bize inanmazken işler iyi gitmişti." sözlerini sarf etti.



Manchester City'nin, Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma salı günü saat 23.00'te başlayacak.



