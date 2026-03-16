16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
1-037'
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Manchester City'den 3-0'dan dönüş için mesaj!

Manchester City'de Pep Guardiola ve Bernardo Silva, Real Madrid maçı öncesi konuştu.

calendar 16 Mart 2026 16:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında salı günü sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola ve takımın önemli isimlerinden Bernardo Silva, bu maç öncesi açıklamalarda bulundu. İki isim de 3-0'dan geri dönüş için mesaj verdi.

Pep Guardiola, "Eğer futbolcular, Real Madrid'e karşı geri dönüş yapabileceğimize inanmıyorlarsa, bu onların sorunu. Onlar yetişkin insanlar. İyi maaş alıyorlar. Anne babaları iyi eğitimli. Geri dönüşe inanmıyorlarsa, evlerine gitsinler, evde kalsınlar. Denemeliyiz. Kaybedecek neyimiz var ki?" dedi.

Bernardo Silva ise, "Madrid'deki sonuç gerçekten kötü olsa da mücadele edeceğiz. Zor olacağını ve rakibin güçlü olduğunu bilerek sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Kendi sahamızda pek çok şey olabilir. Bunun gerçekleşmesi için doğru atmosferi oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

Portekizli Silva, "Bence bir, 'Manchester City' gecesi yaşamamız gerekiyor çünkü daha önce de pek çok kez böyle geceler yaşadık; pek çok kişi bize inanmazken işler iyi gitmişti." sözlerini sarf etti.

Manchester City'nin, Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma salı günü saat 23.00'te başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.