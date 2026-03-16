Kadir Gecesi mesajları resimli ve görselleri 2026 | En güzel Kadir Gecesi mesajları, resimli, aileye, akrabaya, arkadaşa hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı, Kadir Gecesi kutlama sözleri

* Bu gece bundan sonra peşpeşe gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacaktır. Hayırlı kandiller.

Müslüman alemi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni dualar ve ibadetlerle geçirecek, milyonlarca vatandaş ailesine, akrabalarına, yakın dostlarına Kadir Gecesi mesajları gönderecek. Sizler için hazırladığımız yeni yıl kutlama mesajlarını SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla sevdiklerinize ulaştırarak onları sevindirebilirsiniz.Kadir Gecesi mesajları ile bu başlık altından sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Her yıl kutlanan, dua ve ibadetler ile geçen resimli Kadir Gecesi vesilesi ile en güzel mesajı ve sözleri bir arada derledik. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2026 resimli Kadir Gecesi mesajları* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.* Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.* Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.* Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.* Kadir gecesinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle.* "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" Hadis-i Şerif* Dünyada bir olan sizde bin olsun dünyada damla olan sizde okyanus olsun hayattan beklediğiniz herşey bu kandil gününde kabul KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN* Kadir gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır. kadir gecesi, Allahın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun..* Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.* O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.* Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. * Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.* Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.• Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun..• Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kadir Gecenizi kutlarım.• Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..• Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-ı gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.• Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Kadir Geceniz mübarek olsun…• Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kadir Geceniz mübarek olsun.• Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? Bu gece Kadir Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.* Kuran da kadir gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. kadir gecesi hayırlı olsun..* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..* Bu gece bundan sonra peşpeşe gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının ve kadir gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacaktır. Hayırlı kandiller...* Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..* Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayirli kandiller..* Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmanız için anlamlı kadir gecesi mesajı hazırladık. Allah tüm dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin.• Affımıza vesile olması dileklerimle Kadir Gecenizi tebrik ederim.• Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kadir Geceniz mübarek olsun.• Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller.Ey talihsizlerin sığınağı, Ey ,cizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!Ey Bizleri varlığa erdiren Allahım, kadir gecesi mesajlarıSen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!Ya ilahe'l-alemin! Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi! Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!Ya Rabbi! Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin ,d,bını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağy,rı ,hına ,g,h kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!Ey kendisine yükselen elleri boş geçirmeyen Allahım! Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanları olalım ya Rabbi! Matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar hep bir küheylan gibi koşalım; koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim Ya Rabbi!Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi* Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).* Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.Bismillahirrahm,nirrahîm.1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr2- Ve ma edrake ma leyletülkadr3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrRahm,n ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Biz o (Kur',n)nu Kadir gecesinde indirdik.2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir sel,mettir.Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.Kadir namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur. Eğer mümkünse, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Hazreti Muhammed, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız demiştir.-Kuran-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.– Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.-Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Te,l,'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).-Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.– Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.Kadir gecesi gününü merak edenler buraya... Peki Kadir gecesi bugün mü idrak edilecek? Diyanet, Kadir gecesi tarihini resmen açıkladı mı? Kadir gecesinin bu hafta hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. İşte detaylar...Bu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:1'inci rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."2'nci rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf,3'üncü rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."4'üncü rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf, okunur.Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.Kadir kelime olarak; değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı ,limlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir.Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü te,l,, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.Kadir Gecesinin değeri ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.'' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Ku'an okuyarak ve dua ederek geçirirler.Baliğ olarak 50 yıl yaşayan kimse, 50 tane Kadir gecesi geçirir. Bir gece, 80 yıl değerinde olunca, 50x80=4000 yıl eder. 4 bin yıl ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü te,l,, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)Peygamberimiz (sav) buyuruyor:"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur",n-ı kerîmi hatmetmekten daha sev,ptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ib,det etmek, bir ay her geceyi ib,detle geçirmekten daha kıymetlidir."Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur',n okuyup da dua ederse güzel olur.İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muht,c'da der ki:"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kem,liyle faziletine ancak Allah Te,l,'nın bildirdiği kimseler nail olur."(Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim](Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni](Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]