Mahkemeden Eray Yazgan için karar

Mahkeme, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen kararı kaldırarak beraatine hükmetti.

calendar 16 Mart 2026 16:27 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 16:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mahkemeden Eray Yazgan için karar
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti.

Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararını kaldırdı ve Yazgan'ın beraatine karar verdi.

7258 SAYILI KANUN

7258 sayılı Kanuna göre, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak suç olarak düzenlenmiştir. Yasadışı bahis oynatma suçu, yasadışı bahis veya şans oyununun fail tarafından bizzat düzenlenmesi veya düzenleme sürecine herhangi bir fiil ile dahil olunmasıyla gerçekleşir.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuyla ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için, "Galatasaray bu anlaşmadan para aldı" algısı yaratılmaya çalışıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor.

İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum.

Eray kardeşimin görevi gereği bir süreç üzerinden bu cezaya muhatap kalması beni gerçekten üzüyor. Ben yönetimdeki diğer arkadaşlarım gibi onunla da çalışmaktan gurur duyuyorum."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
