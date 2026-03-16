Uğur Uçar: 'Ne hikmetse maça ortak ettiler'

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Çok mutluyuz, takım kenetlendi, şehir kenetlendi, bir aile olduk." dedi.



Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını performanslarından dolayı tebrik etti.



Maçın bekledikleri gibi başladığına dikkati çeken Uçar, "Maçta ilk golü de bulduk ama ne hikmetse ortak ettiler maça Erokspor'u. Ama bugün Kadir Gecesi'nin hürmetine herhalde, çok güzel bir gol oldu. Çok mutluyuz, takım kenetlendi, şehir kenetlendi, bir aile olduk. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Kazana kazana gideceğiz." ifadelerini kullandı.



