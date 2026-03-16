Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtlarını yayımladı.
Kayıtlarda Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun da kayıtları açıklandı.
- VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."
- VAR: "Temas anını gösteriyorum hocam."
- Yasin Kol: "Evet geldim."
- VAR: "Top yok. Topun olmadığını gör."
- Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"
- VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."
- Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."