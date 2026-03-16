16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-071'
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Rey Manaj'dan Sivasspor'u üzen haber

1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sakatlıkları Rey Manaj, Charis Charisis ve Mert Çelik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

16 Mart 2026 20:22
Haber: AA
Rey Manaj'dan Sivasspor'u üzen haber
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sakatlıkları bulunan golcü oyuncu Rey Manaj, orta saha oyuncusu Charis Charisis ve savunma oyuncusu Mert Çelik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Rey Manaj'ın ligde dün oynanan Eminevim Ümraniyespor maçında sakatlandığı anımsatılarak, "Oyuncumuzun gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucu sol arka adalesinde kas içi tendon yırtığı ve kanama tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Aynı karşılaşmada Charis Charisis'in de sol arka adalesinden sakatlandığı belirtilen açıklamada, oyuncunun gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucu sol arka adalesinde kas yırtığı ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Savunma oyuncusu Mert Çelik'in de ligin 30. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında sağ arka adalesinden sakatlandığı hatırlatılan açıklamada, "Oyuncumuza yaptığımız MR kontrolü sonrasında sağ arka adalesinde kas yaralanması ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
