Arbeloa'dan Arda Güler ve Haaland eşleşmesi için açıklama

Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"SAHADA TEVAZU VE HIRS GÖRMEK İSTİYORUM"



Karşılaşma öncesi hedeflerinin net olduğunu söyleyen Arbeloa, "İlk maçtaki Real Madrid'i görmek istiyorum. Sahaya çıkıp kazanmaktan başka bir hedefimiz yok. Bu arma bizi buna mecbur kılıyor. İlk maçta gösterdiğimiz tevazu, bağlılık ve fedakârlığın aynısını hatta daha fazlasını göstermeliyiz. Çünkü bu deplasman kolay değil ve taraftarları onları çok güçlü şekilde destekleyecek. Bu maça kazanmaktan başka bir mentaliteyle çıkamayız. Yarın sahada görülmesi gereken şey tevazu ve hırs." dedi.



"MBAPPE OLMADAN DA TAKIMIN ÖVÜLMESİ GÜZEL"



Takımın Kylian Mbappe olmadan daha iyi oynayıp oynamadığı yönündeki soruya Arbeloa şöyle yanıt verdi:



"Dünyanın en iyi oyuncusu olmadan bir takımın daha rekabetçi olabileceğini düşünmek zor. Ama bu, Real Madrid kadrosu hakkında çok şey söylüyor. Birçok oyuncunun ortaya koyduğu çaba ve kadronun kalitesi bunu gösteriyor. En iyi oyuncumuz olmadan bile takım hakkında olumlu konuşulması beni mutlu ediyor."



"BELLINGHAM YOK, MBAPPE HAZIR"



Arbeloa, sakatlığı bulunan Jude Bellingham hakkında da bilgi verdi:



"Bellingham takım arkadaşlarıyla birlikte olmak istedi. Antrenmanın bir bölümünde yer alacak ama yarın oynayamayacak. Onu giderek daha iyi görmek beni mutlu ediyor. Takım arkadaşlarının onu antrenmanda görmesi çok önemli. O zaten liderlerden biri ve takım için çok önemli."



Mbappe'nin ise hazır olduğunu belirten Arbeloa, "Mbappe artık oynayabilecek durumda, göreceksiniz." dedi.



"EN ÜST SEVİYEDE OYNAMALIYIZ"



Manchester City karşısında zorlu bir mücadele beklediklerini ifade eden Arbeloa, "Karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunun farkındayız. Oyuncularını, teknik direktörünü ve oynayacağımız stadyumu biliyoruz. Bu maçı kazanmak istiyorsak aklımızda başka hiçbir şey olmamalı. İlk maçtaki performansımızdan bile daha yüksek bir seviyede oynamamız gerekiyor. Amacımız aynı bağlılık, dayanışma ve fedakârlıkla sahada olmak ve rakibe zarar verebilmek." sözlerini sarf etti.



"MBAPPE ÇOK ZEKİ BİR OYUNCU"



Fransız yıldızın takıma farklı özellikler kattığını belirten Arbeloa, şu ifadeleri kullandı:



"Kylian bize Brahim gibi oyuncuların sağlayamayacağı farklı özellikler katıyor. Aynı zamanda takım oyunuyla da çok iyi ilişki kuran bir oyuncu. Mbappe'nin en önemli özelliği benim için zekâsı. Sahadaki boşlukları çok iyi değerlendiriyor. Onu sahada görmek, gollerini izlemek için sabırsızlanıyorum. Oyun içinde de çok önemli olacak."



"TAKIMDA DOKUNULMAZ YOK"



Takımda ayrıcalıklı oyuncu olmadığını vurgulayan Arbeloa, şu açıklamayı yaptı:



"Buraya geldiğim iki ay boyunca dokunulmaz oyuncular olduğunu hissetmedim. Ancak Federico Valverde, Vinícius Júnior ve Aurélien Tchouaméni gibi isimler sahada sürelerini performanslarıyla kazandılar. Onlar sahadaki performanslarıyla bunu hak ediyorlar. Her oyuncu süreyi sahada kazanır."



ALTYAPIDAN GELENLERDEN ÖVGÜ



Genç oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Arbeloa şöyle konuştu:



"Altyapıdan gelen oyuncular yalnızca mücadele ve fedakârlık değil, aynı zamanda çok iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Real Madrid'in ne olduğunu bilen, güçlü karaktere sahip gençler. Takıma büyük katkı sağlıyorlar. Sakat oyuncular döndüğünde daha fazla seçeneğim olacak. Amacım her zaman sahaya en doğru 11'i çıkarabilmek."



"GÖREVİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Arbeloa, bu tür büyük maçların kendi geleceği için belirleyici olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



"Bu şu anda düşündüğüm en son şey. Benim tek düşündüğüm yarınki maç. Oyuncuların son haftalarda olduğu gibi mücadele etmesini ve taraftarların bu takımla gurur duymasını istiyorum. Real Madrid her şeyden önemli. Burada ne kadar kalacağımı düşünmüyorum. Sanki 15 yıldır buradaymışım ve bir 15 yıl daha kalacakmışım gibi çalışıyorum."



VALVERDE'YE ÖZEL ROL



Arbeloa, Valverde hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Fede her pozisyonda oynayabilir ve her yerde iyi oynuyor. Şu an en iyi dönemlerinden birini geçiriyor ve goller de atıyor. Sahada belirli bir hareket özgürlüğü var. Jude ve Kylian döndüğünde de Valverde'nin bu versiyonunu sürdürmemiz gerekiyor."



GUARDIOLA YORUMU



Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın antrenman planı hakkında da konuşan Arbeloa, şunları söyledi:



"Geçen gün Guardiola'nın Manchester City'nin başında 987. maçına çıkacağını duydum. Bu yüzden ona akıl verecek biri ben değilim. Takımı birbirini çok iyi tanıyor ve yıllardır birlikte oynuyorlar. Bugün antrenman yapmamaları yarınki sonucu değiştirmez."



ARDA GÜLER – HAALAND EŞLEŞMESİ



Arbeloa son olarak Arda Güler ile Erling Haaland arasındaki mücadele hakkında konuştu:



"Arda'nın Elche'ye attığı gol gerçekten harikaydı, atması çok zor bir goldü. Haaland gibi bir oyuncuya karşı savunmada mümkün olduğunca çok oyuncuyla mücadele etmek gerekiyor. Çok uzun bir oyuncu ama Arda iyi bir iş çıkardı. Yarın da aynı şeyi yapıp yapamayacağımızı göreceğiz."



