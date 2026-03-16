Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
17 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba:
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe:
16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'dan Bruno Zapelli için teklif!
-
9
Fenerbahçe gözü Monaco'nun yıldızında
-
8
Real Madrid istiyor, Bayern'den izin yok: Michael Olise
-
7
Galatasaray'a karşı Rio Ngumoha sürprizi!
-
6
Fenerbahçe'de yeni tartışma: Orta var, golcü yok!
-
5
Gabriel Sara için büyük gün!
-
4
Bayern Münih kalesinde kriz; 16 yaşındaki isme emanet
-
3
Jamie Carragher: "Liverpool'un sorunu transferler!"
-
2
Nihan Buruk'tan Okan Buruk'a destek: "Kralımın arkasındayım"
-
1
Galatasaray'da Liverpool'a tek forma kaldı!
- 21:17 Hakim Ziyech'ten hakem hakkında paylaşım!
- 20:43 Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
- 20:22 Rey Manaj'dan Sivasspor'u üzen haber
- 20:10 Uğur Uçar: "Ne hikmetse maça ortak ettiler"
- 20:07 Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- 20:01 İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri!
- 18:06 1. Lig'de kritik maçın kazananı Çorum FK
- 17:36 Chelsea'yi üzen haber: Reece James
- 17:11 İsviçre'de UEFA'nın vergi muafiyeti oylaması
- 17:04 TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son durum
- 16:55 Fenerbahçe'ye 2. kez Altın Şeref Bayrağı
- 16:45 Samsunspor: "Ne olursa olsun hedefimiz Konferans Ligi'nde tur"
- 16:40 Hikmet Karaman: "Hedef play-off'ta yer almak"
- 16:32 Chelsea'ye ertelemeli transfer yasağı
- 16:32 Mustafa Gürsel: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
- 16:27 Mahkemeden Eray Yazgan için karar
- 16:18 Manchester City'den 3-0'dan dönüş için mesaj!
- 16:17 U19 Milli Futbol Takımı Elit Tur aday kadrosu
- 16:04 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta sonlandı
- 15:54 Alisson Becker, Liverpool'da kalıyor!
- 15:48 Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi: "Bu işte bir kötülük var"
- 15:26 Bandırmaspor - Iğdır FK maçında gol çıkmadı
- 15:21 Cruzeiro'da hedef Filipe Luis
- 15:18 Avrupa'nın 5 büyük liginde alınan sonuçlar
- 15:07 Ancelotti: "Valverde keşke Brezilyalı olsa!"
- 15:00 Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh'a milli davet!
- 14:46 Igor Tudor: "Geleceğimi düşünmüyorum"
- 14:43 Steve Kerr'ün yapımcılığını üstlendiği film Oscar kazandı
- 14:41 Giannis, Pacers maçında sakatlandı: "Şu an rahatsız değilim"
- 14:37 Göztepe'de Ataman Güneyligil dönemi bitti
- 14:21 TYF Yelken Ligi İstanbul'da start aldı
- 14:17 Davraz Kayak Merkezi yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor
- 14:12 Leclerc'ten Hamilton mücadelesine yanıt: "Sert ama adil!"
- 14:12 Galatasaray'dan Bruno Zapelli için teklif!
- 14:09 İnegölspor, İsmail Güldüren ile yolları ayırdı
- 14:06 Khephren Thuram'dan ırkçılık tepkisi
- 14:05 Kings'te Drew Eubanks sezonu kapatabilir
- 14:04 CJ McCollum, Atlanta'daki geleceği hakkında konuştu
- 14:04 Koç Johnson: "Wemby'nin başarı listesi uzun!"
- 14:03 Curry: "Yakın zamanda emeklilik düşünmüyorum"
- 14:02 Ömer Yurtseven'den Warriors çıkarması: "Çok şanslı hissediyorum"
- 14:01 Alonso, Çin GP'de yarıştan neden çekildiğini açıkladı
- 14:00 Altay küme düşme korkusu yaşıyor
- 13:53 Karşıyaka'ya prim morali geldi
- 13:51 Nihan Buruk'tan Okan Buruk'a destek: "Kralımın arkasındayım"
- 13:50 Karşıyaka Başkanı Cicibaş'tan olay sözler!
- 13:44 Galatasaray'a karşı Rio Ngumoha sürprizi!
- 13:39 Babasını kaybeden Buca'lı Berke'ye taraftar jesti
- 13:33 Aliağa'dan liderlik yarışında büyük adım
- 13:29 Uşakspor, lider Kütahya'dan 1 puanı aldı
- 13:25 Balıkesirspor'un 3'te 3 keyfi
- 13:11 İzmir Şirinyer'de Hipodrom.com Ege Derbisi Heyecanı
- 13:04 Trabzonspor'da sarı kart alarmı; gözler Galatasaray derbisinde
- 13:03 Singo için 60 milyon euro'luk gelişme
- 12:59 Vasseur'un içi rahat: "Leclerc ve Hamilton yarışabilirler"
- 12:59 Afyon'da amatör maç sonrası saha karıştı
- 12:54 Göztepe'den gidenler golleri sıraladı
- 12:49 Genç cimnastikçiler Hollanda'da şampiyon oldu
- 12:46 Sultanlar Ligi'nde normal sezonun öne çıkan rakamları
- 12:38 Gaziantep FK, deplasmanda Fenerbahçe karşısında
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
Chelsea'yi üzen haber: Reece James
Chelsea'ye ertelemeli transfer yasağı
Manchester City'den 3-0'dan dönüş için mesaj!
Alisson Becker, Liverpool'da kalıyor!
Ancelotti: "Valverde keşke Brezilyalı olsa!"
Igor Tudor: "Geleceğimi düşünmüyorum"
Khephren Thuram'dan ırkçılık tepkisi
Galatasaray'a karşı Rio Ngumoha sürprizi!
Bayern Münih kalesinde kriz; 16 yaşındaki isme emanet
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17