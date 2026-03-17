16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
2-2
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
1-1
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
1-4

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finali biletleri çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finali için bilet satışları başladı.

calendar 17 Mart 2026 00:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs Cumartesi saat TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.

Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

Toplam 61 bin 400 biletin 39 bini doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken, finale yükselen takımların her birine 17 bin 200'e kadar bilet tahsis edilebilecek.

Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan championsleague.tickets.uefa.com internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler ise en fazla iki bilet satın alabilecek.

Engelli futbolseverler ise talep etmeleri halinde bir adet ücretsiz refakatçi bileti de alabilecek.

Açıklamada, 1. kategori biletlerin 950, 2. kategori biletlerin 650 ve 3. kategori biletlerin fiyatı ise 180 avro olarak belirlendi.

Finalist takımların taraftarlarına özel olarak ayrılan "Önce taraftarlar" kategorisi ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 70 avro olarak duyuruldu.


Konferans Ligi finalinin bilet fiyatları da açıklandı

UEFA, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'daki Leipzig Stadı'nda oynanacak Konferans Ligi'nin bilet fiyatlarını da açıkladı.

Toplam 39 bin 700 biletin 33 bin 200'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken, finale yükselen takımların her birine 11 bin 500'e kadar bilet tahsis edilebilecek.

Açıklamada, 1. kategori biletleri 190, 2. kategori biletleri 140 ve 3. kategori biletleri ise 45 avro olarak belirlendi

Finalist takımların taraftarlarına özel olarak ayrılan "Önce taraftarlar" kategorisi ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 25 avro olarak duyuruldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
